TikTok-Hype: Kennst du schon die virale Dubai-Schokolade? Die sogenannte Dubai-Schokolade fasziniert Menschen weltweit. Nicht nur wegen dem Geschmack, sondern auch wegen ihrer Optik und der Konsistenz. In der Schweiz gibt es sie noch nicht. 01.10.2024

Auf den Social-Media-Kanälen macht eine bestimmte Schoggisorte die Runde: Die Dubai-Schokolade.

Sie knackt beim Essen und sorgt nach dem Hineinbeissen für ein unerwartetes Knuspern.

Die Füllung besteht aus einer Pistaziencreme und einer Art Engelshaar – Kataifi, ein in Öl gebackenes Fadengebäck. Mehr anzeigen

Die Dubai-Schokolade ist schon seit längerem ein Hit auf Social Media. Wenn die Schoggitafel in der Mitte durchgebrochen wird und die zwei Häften ausgeinandergezogen werden, kommt eine grüne, cremige Füllung mit langen Stückchen zum Vorschein. Die Füllung besteht aus einer Pistanziencreme mit einer Art Engelshaar.

Die Schoggi knackt beim Essen und nach dem Hineinbeissen folgt ein unerwartetes Knuspern beim Kauen: Kataifi, ein in Öl gebackenes Fadengebäck, das in der arabischen Küche für Desserts wie Knafeh verwendet wird, steckt in der Füllung.

Dubai-Schoggi kaufen? Nein, selber machen

Online wird die virale Dubai-Schoggi für 30 Franken verkauft. In unseren Nachbarländern Deutschland und Österreich ist die Dubai-Schoggi bereits im Handel erhältlich, jedoch soll sie ständig ausverkauft sein.

Aus diesem Grund machen viele (Hobby)-Chocolatiers nun einfach Rezepte zum Selbermachen und teilen sie mit ihren Followern. Diese wiederum machen es ihnen nach und testen die selber gemachte Dubai-Schokolade.

