«Märchenstunde von Moskau» – «Politische Horrorshow»

Putin: «Russland wird bis zum Ende für seine Interessen kämpfen»

STORY: Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge will Russland «bis zum Ende» für seine Interessen kämpfen. An einer Ausweitung des Krieges mit der Ukraine auf andere Länder wie Polen oder Litauen sei sein Land aber nicht interessiert, sagte Putin in einem Interview mit dem US-Moderator Tucker Carlson. Das Video wurde am Dienstag in Moskau aufgezeichnet und nun auf dem Tucker Carlson Network veröffentlicht. In dem Interview sprach der russische Präsident auch über eine mögliche Freilassung des in Russland wegen Spionage angeklagten Reporters des «Wall Street Journal», Evan Gershkovich. Man sei bereit, das Problem zu lösen, aber es gebe bestimmte Bedingungen, die zwischen den Geheimdiensten diskutiert würden, so Putin. Der russische Präsident schlug indirekt vor, dass Moskau sich im Gegenzug die Freilassung des Russen Wadim Krasikow vorstellen könne, der 2021 in Berlin wegen Mordes an einem Georgier zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Der russische Präsident erwähnte Krasikow nicht namentlich, sondern sprach von einer Person, die «aus patriotischen Gefühlen heraus einen Banditen in einer europäischen Hauptstadt beseitigt habe». Auf die Ukraine angesprochen, beschwerte sich der russische Präsident darüber, dass das Land bei den Gesprächen in Istanbul im April 2022 kurz vor einer Einigung über die Beendigung der Feindseligkeiten einen Rückzieher gemacht habe. Die endlose Mobilisierung in der Ukraine, die Hysterie, die innenpolitischen Probleme – früher oder später werde es zu einer Einigung kommen, so Putin. Ausländischen Journalisten hatte der russische Präsident schon länger keine Interviews mehr gegeben. Auch auf seinen seltenen Pressekonferenzen stellt nur ein ausgewähltes Publikum Fragen. Der Kreml erklärte, Putin habe dem Carlson-Interview zugestimmt, weil sich der Ansatz des ehemaligen Fox-News-Moderators von der einseitigen Berichterstattung vieler westlicher Nachrichtensender über den Ukraine-Konflikt unterscheide.

09.02.2024