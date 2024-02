Den Zollbeamten an der schweizerisch-italienischen Grenze ist der Mann davon gefahren. Die Carabinieri schnappten ihn südlich von Como. Er hat einiges auf dem Kerbholz. Keystone

Die Polizei hat in Norditalien einen Mann festgenommen, der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, in dem sich Diebesgut aus der Schweiz befand. Und das sind noch nicht alle Delikte, die der Mann begangen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann in einem SUV hat sich am vergangenen Donnerstag einer Zollkontrolle an der schweizerische-italienischen Grenze entzogen.

Die italienische Polizei fahndet nach ihm und nimmt ihn 30 Kilometer südlich von Como fest.

In seinem Auto findet sie gestohlene Waffen und weiteres mutmasslichees Diebesgut.

Der Mann ist mit gefälschten Ausweisen unterwegs und in Italien mehrfach vorbestraft. Mehr anzeigen

An dem Mann war so ziemlich alles illegal. In einem gestohlenen SUV fährt er den Zollbeamten davon, die ihn kontrollieren wollen. Später geht er den Carabinieri ins Netz. Im Auto finden sie zahlreiches Diebesgut, ausserdem ist der Kriminelle mit gefälschten Ausweisen unterwegs.

Aber der Reihe nach. Nachdem sich der Automobilist der Zollkontrolle entzogen hat, hat die Polizei eine Fahndung nach dem Mann im SUV eingeleitet, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos. Das Ganze hat sich gestern Donnerstag abgespielt.

Die Carabinieri stoppen den SUV schliesslich knapp 30 Kilometer südlich von Como. In dem Fahrzeug finden sie zwei Pistolen, ein Sturmgewehr, 66 Schuss Pistolenmunition sowie drei Gewehrmagazine. Später stellt sich heraus, dass sämtliche Waffen einem Schweizer Sportschützen gestohlen worden sind.

Mit gefälschten Ausweisen unterwegs

Im Auto des Mannes befindet sich weiteres mutmassliches Diebesgut: Laptops, ein Tablet, Spirituosen, Frauenkleider sowie mehr als 200 Gegenstände aus Silber. Ausserdem hat der Festgenommene einen Schraubenzieher, eine Bohrmaschine sowie einen Schlagring dabei. Die Carabinieri beschlagnahmen sämtliches Material für ihre weiteren Untersuchungen.

Bei der Personalkontrolle stellen die Beamten weitere Unstimmigkeiten fest: Er weist sich mit einem griechischen Fahrausweis und einem Pass des gleichen Landes aus. Beide sind gefälscht. So weiss Adnkronos nur, dass es sich beim Festgenommenen um einen «ausländischen Staatsangehörigen» handelt.

Fündig werden sie wenig später in ihrer Datenbank für Straftäter. Er ist in Italien mehrfach vorbestraft und schon mehrmals aus dem Land gewiesen worden. Jetzt bleibt er erstmal im Gefängnis in Como.

SDA, smi