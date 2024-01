In Zürich sind am Samstagabend Chaoten aus der Anhängerschaft des FCZ und des Grasshoppers Club aneinander geraten und haben einen grösseren Polizei-Einsatz ausgelöst (Symbolbild). Keystone

Bei Ausschreitungen an der Tramhaltestelle Mattenhof in Zürich sind am Samstagabend mehrere Tramscheiben zu Bruch gegangen. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Vorabend des Derbys zwischen dem FCZ und den Grasshoppers sind Anhänger der zwei Clubs in Zürich aneinander geraten.

Augenzeugen zufolge haben sie sich in einem Tram attackiert.

Das Tram haben die Hooligans dabei erheblich beschädigt. Mehr anzeigen

Es habe einen Einsatz gegeben, bestätigte eine Sprecherin der Stadtpolizei am Sonntag mehrere Medienberichte. Sie stellte weitere Informationen in Aussicht.

Ein Anwohner sagte gegenüber TeleZüri, GC-Fans seien im Tram gewesen. FCZ-Anhänger hätten einsteigen wollen. Steine seien geflogen. Die beiden Klubs treffen am Sonntagnachmittag aufeinander.

Der Zusammenstoss hat sich laut «Zueri today» an der Haltestelle Mattenhof kurz vor dem Bahnhof Stettbach abgespielt.

Davor sind laut 20 Minuten GC-Fans am Schaffhauserplatz von der Polizei kontrolliert worden. Ob ein Zusammenhang zur späteren Randale besteht, ist unklar.

Chaoten wüten in Zürich: Videos zeigen zerstörtes Tram nach Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Fussball-Anhängern. https://t.co/qdu8JjqCHw — 20 Minuten (@20min) January 28, 2024

Vor einer Woche ist es nach dem Spiel des FCZ gegen Basel zu Ausschreitungen gekommen. Die Südkurve wird deshalb beim nächsten FCZ-Heimspiel geschlossen bleiben.

Klubpräsident Ancillo Canepa verurteilte die Gewalt gegenüber der «SonntagsZeitung», kritisierte aber zugleich die Sperre der Südkurve. So würden viele unbescholtene Fans bestraft.

zc, sda