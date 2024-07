22-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt

Nahe Lugano verunglückte am Samstagabend ein 22-Jähriger tödlich mit seinem Auto. (Archivbild) Lino Mirgeler/dpa

Ein 22-Jähriger verlor am Samstagabend nahe Lugano die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Unfall endete tödlich für den Schweizer.

Am Samstagabend kam es nahe Lugano zu einem tödlichen Autounfall.

Ein 22-Jähriger verstarb, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die Fahrerin des zweiten in die Kollision involvierten Autos blieb unverletzt. Mehr anzeigen

Nahe Lugano ist am Samstagabend ein 22-Jähriger bei einem Autounfall tödlich verletzt worden.

Er geriet mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, landete auf dem Dach und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Zweite involvierte Person blieb unverletzt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.15 Uhr auf dem Gebiet der Gemeinde Vezia, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilte. Der Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Graubünden sei von Cureglia her kommend auf der Via Kosciuszko unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe.

Die Unfallursache war laut Communiqué zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Fahrerin des zweiten in die Kollision involvierten Autos blieb unverletzt.

