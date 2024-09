Ermittler*innen der Kantonspolizei Zürich stiessen im Internet auf eine Anzeige, die auf eine pädokriminelle Absicht hinwies. (Archivbild) Bild: sda

Im Kanton Zürich wurde ein mutmasslich pädokrimineller Mann von der Kantonspolizei verhaftet. Der 39-Jährige wollte sich mit einem vermeintlich 13-jährigen Mädchen treffen.

jke Jenny Keller

Ermittler*innen traten verdeckt mit einem Inserenten in Kontakt, der im Internet nach Mädchen für sexuelle Handlungen suchte.

Bei einem Treffen erwartete die Polizei den 39-Jährigen und nahm ihn fest.

Er wurde der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität übergeben. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich nahm am Donnerstagabend einen Mann fest, der zu einem Treffen erschien, das er mit einer vermeintlich 13-Jährigen verabredet hatte.

Im Internet entdeckten Ermittler*innen der Kantonspolizei eine Anzeige, in der nach Mädchen für sexuelle Handlungen gesucht wurde. Laut «20 Minuten» traten die Polizist*innen verdeckt mit dem Inserenten in Kontakt und gaben sich als 13-jähriges Mädchen aus. Daraufhin wurde ein Treffen vereinbart.

Am Treffpunkt erwartete die Kantonspolizei Zürich den 39-jährigen Italiener und nahm ihn fest. Am Wohnort des mutmasslichen Pädokriminellen führte sie in der Folge eine Hausdurchsuchung durch und beschlagnahmte verschiedene Gegenstände.

Der Mann wurde aufgrund des Verdachts auf versuchte sexuelle Handlungen mit einer Minderjährigen der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität übergeben.