Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 01.12.2023

Während es tagsüber noch verbreitet regnet, ist am Abend wieder mit Schnee zu rechnen. Der Bund ruft ab 18 Uhr eine Schnee-Warnung aus. Auch die Lawinengefahr steigt. Am Sonntag folgt auf den Schnee die Kälte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tagsüber fällt heute noch verbreitet Regen, am Abend und spätestens in der Nacht auf Samstag ist aber wieder mit Neuschnee zu rechnen.

Der Bund ruft ab 18 Uhr eine Schnee-Warnung der Stufe 3 aus.

Auch die Lawinengefahr ist aktuell ausser in den Südalpen vielerorts erheblich.

Am Sonntag folgt auf den Schnee die Kälte mit Temperaturen von deutlich unter 0 Grad. Mehr anzeigen

Gestern hat es fast in der ganzen Schweiz geschneit. Ausgerechnet die Alpentäler blieben niederschlagsfrei, während das Flachland weiss eingedeckt wurde.

Doch schon am Nachmittag ist der Schneefall in Regen übergegangen und der hat seither nicht mehr aufgehört. Auch heute fällt laut «MeteoNews» tagsüber Regen. Am Abend und spätestens in der Nacht auf Samstag sei im Flachland aber wieder mit Neuschnee zu rechnen.

Im Laufe des Nachmittags drehe der Wind in Bodennähe auf Nord, sodass kältere Luft einfliessen könne und die Schneefallgrenze entsprechend sinke. In der Nacht schneit es gemäss «MeteoNews» immer wieder, nur am Genfersee und im westlichen Mittelland bleibe es meist bei Regen. Auch morgen Samstag gehe der Schneefall in der Deutschschweiz weiter. Gegen Abend lockere sich die Bewölkung dann etwas auf.

Weiterer #Neuschnee in der #Deutschschweiz bis ins #Flachland in Sicht! Ab etwa heute Abend gibt es mit Schwerpunkt entlang der Alpen wieder #Neuschneezuwachs. Wieviel etwa, das erfahrt ihr im heutigen Blog unter https://t.co/CXOynVoPrO (rp) pic.twitter.com/r8RNjP167u — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) December 1, 2023

Bis zur Nacht auf Sonntag rechnen die Meteorologen in der Ost- und Zentralschweiz und in den Alpentälern (ohne Unterwallis) mit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee, stellenweise sogar mehr. In den Alpen liege insbesondere im Bündnerland auch über einen halben Meter drin. Je weiter im Westen, desto weniger Neuschnee sei im Mittelland zu erwarten. In der Nordwestschweiz dürften es am Rhein unter fünf Zentimeter sein.

Bund ruft Schnee-Warnung aus

Der Bund hat angesichts des prognostizierten Schneefalls eine Warnung der Stufe 3 (von 5) ab heute 18 Uhr für die ganze Alpenregion ausgerufen. Die Warnung gilt für alle Höhenlagen. Es könne zu Einschränkungen im Strassen-, Schienen- und Luftverkehr kommen. Zudem sollten Waldgebiete gemieden werden, da die Gefahr von unter der Schneelast abbrechenden Äste bestehe.

Die orange Fläche markiert die Regionen, für die der Bund ab heute, 18 Uhr, die Warnstufe 3 aufgrund des Schneefalls ausgerufen hat. MeteoSchweiz

Auch die Lawinengefahr ist gemäss «MeteoNews» aktuell ausser in den Südalpen vielerorts erheblich. Das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers könne bereits ausreichen, um eine Lawine auszulösen. Die Lawinengefahr werde bis Sonntag mit den erwarteten grossen Schneefällen möglicherweise gebietsweise auf gross steigen. Dies sei umso heikler, zumal sich das Wetter am Sonntag in den Bergen sonnig präsentieren und entsprechend viele Wintersportler*innen anziehen dürfte.

Nach dem Schnee kommt die Kälte. Am Sonntagmorgen prognostiziert «MeteoNews» verbreitet Frost. Im Flachland dürften die Temperaturen zwischen -9 und -4 Grad liegen. In den höheren Alpentälern – etwa im Oberengadin – liegen gar Temperaturen von unter -20 Grad drin. Tagsüber stellt sich dann im Norden verbreitet ein Eistag ein, das heisst, die Temperatur liegt stets unter 0 Grad.

