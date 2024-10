Der Mann fuhr hinter dem Rettungsfahrzeug durch die Gasse. (Themenbild) KEYSTONE/DPA/HOLGER HOLLEMANN

Hinter einem Rettungsfahrzeug fährt ein Mann am Freitag bei Luzern durch die Rettungsgasse. Anschliessend flieht er vor der Polizei. Die Behörden verhaften den Mann schliesslich.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hinter einem Rettungsfahrzeug fährt ein Mann am Freitag bei Luzern durch die Rettungsgasse.

Anschliessend flieht er vor der Polizei. Die Behörden verhaften den Mann schliesslich. Mehr anzeigen

Die Luzerner Polizei hat am Freitagnachmittag auf der Bürgenstockstrasse in Stansstad gemeinsam mit der Kantonspolizei Nidwalden einen 57-jährigen Autofahrer gestoppt und festgenommen. Das teilen die Behörden am Montag mit.

Aus bislang unklaren Gründen folgte der Mann mit seinem Fahrzeug zuvor auf der Autobahn in Luzern einem Rettungsfahrzeug durch die Rettungsgasse. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, setzte er seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kanton Nidwalden fort und verliess die Autobahn in Stansstad.

Während seiner Fahrt verletzte er diverse Verkehrsregeln und gefährdete dadurch mehrere Verkehrsteilnehmer. Von der Luzerner Polizei wurde dem Fahrzeuglenker der Führerausweis abgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Er darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamtes kein Motorfahrzeug lenken.

Die Staatsanwaltschaft Emmen führt die Untersuchung.