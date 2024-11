Das Aussendach stürzte am Freitag ein. X

Beim Einsturz des Aussendachs eines Bahnhofs in Serbien sind am Freitag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignet sich in Novi Sad im Norden Serbiens.

Beim Einsturz des Aussendachs eines Bahnhofs in Serbien sind am Freitag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Bei dem noch laufenden Einsatz in der nordserbischen Stadt Novi Sad seien acht Leichen geborgen worden, sagte Innenminister Ivica Dacic vor Journalisten. Demnach wurden zwei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert, von denen einer in Lebensgefahr schwebe. Weiter sagte der Minister, die Bergungsarbeiten seien «extrem herausfordernd».

Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Bildern war zu sehen, wie zwei Bagger die Trümmer am Unglücksort wegräumten. Demnach waren mehrere Krankenwagen und Feuerwehrwagen vor Ort.

Der Bürgermeister von Novi Sad, Milan Djuric, und der serbische Bauminister Goran Vesic, besuchten den Unglücksort. Der Bahnhof war erst im Juli nach dreijährigen Renovierungsarbeiten wieder eröffnet worden, an manchen Stellen des Bahnhofs dauern die Renovierungsarbeiten noch an. Seit März 2022 gibt es eine Hochgeschwindigkeitszugverbindung von Novi Sad in die serbische Hauptstadt Belgrad.