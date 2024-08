Der abgebrochene Balkon in Luzern. Kapo Luzern

An der Kellerstrasse in der Stadt Luzern ist am Donnerstagabend der Balkon einer Wohnung abgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gegen 22 Uhr am Donnerstag ist in Luzern ein Balkon eingestürzt.

Dabei wurden zwei Personen verletzt. Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr stürzte in der Kellerstrasse in Luzern ein Balkon ein, wobei zwei Personen verletzt wurden. Das teilt die Luzerner Polizei mit.

Bei den verletzten Personen handelt es sich um eine 56-jährige Frau und einen 62-jährigen Mann. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Weshalb der Balkon abgebrochen ist, wird derzeit abgeklärt. Vorsorglich wurden die restlichen Bewohner durch die Polizei angewiesen, ihre Balkone bis auf weiteres nicht zu betreten.

