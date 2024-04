Basler vertauscht Etiketten von Skikleidung – 4000 Franken Strafe

Die SportX-Filiale im Dreispitz MParc in Basel: Hier ereignete sich der Vorfall. KEYSTONE

In Basel vertauschte ein Mann die Preisetiketten von Skikleidern. Dafür wurde er nun per Strafbefehl verurteilt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Basler Mann vertauschte im SportX Ettiketten von Skikleidung.

So sparte er mehrere hundert Franken.

Der Mann konnte jedoch schnell identifiziert werden. Nun erhielt er Post. Mehr anzeigen

Ein 38-jähriger Mann aus Basel hatte eine ausgeklügelte Methode, um beim Kauf von Skibekleidung zu sparen - allerdings auf illegale Weise.

Am 6. Januar betrat er den SportX im MParc in Basel und griff zu hochpreisiger Skibekleidung der Marke «Ortovox», wie «20 Minuten» berichtet. In der Umkleidekabine tauschte er dann die Preisetiketten mit günstigeren Produkten der Marke «Trevolution» aus, um einen Gesamtrabatt von 840 Franken zu erlangen.

Obwohl er zunächst unentdeckt blieb und auch an der Kasse damit durchkam, wurde der Betrug dank Überwachungskameras schnell aufgedeckt. Die Polizei kontaktierte den Mann fünf Tage nach dem Betrug. Der Mann beglich daraufhin den ergaunerten Betrag beglich.

Keine persönlichen Daten verwendet

Dennoch wurde er jetzt wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von 3000 Franken verurteilt, zusätzlich muss er eine Geldbusse und Gebühren von 867 Franken zahlen.

Die Migros, Eigentümerin des «SportX», betonte, dass Datenschutz gewährleistet sei und keine persönlichen Daten der Kunden verwendet würden, um Betrug aufzudecken. Wie genau der Betrüger jedoch so schnell gefasst werden konnte, bleibt das Geheimnis der Migros.