Berner Gemeinde beschliesst Ausgangssperre für Jugendliche

Vilmariba Ich denke, es müssten auch Kontrollen an den Hot Spots erfolgen, für ältere Gruppierungen. Ich weiss von div. Gemeinden, die verbieten den Aufenthalt bei Schulen, Spielplätzen, usw. und kontrollieren das durch Rundgänge von Sicherheitspersonal

Johanna In den USA gibt es solche nächtlichen Ausgangssperren für Jugendliche schon lange. Ich dachte - bis jetzt - immer: "Wie schön, braucht es solche Massnahmen bei uns nicht!" Aber die Zeiten haben sich offensichtlich geändert.

Mafeba Für mich müsste diese Sperre bis und mit 18t Altersjahr gelten.Schweizweit.Und wenn in Ausgang nur in Begleitung von den Eltern.

WillyBusch Keine Kinder, keinen Ärger. Die DINKS machen es vor. Ist erst noch sehr gut für die Umwelt.

save Super Idee, unterstütze ich schweizweit !!!

Stegasi save Muss aber kontrolliert werden, sonst bringt es nichts. Ab 0 uhr 00 bitte auch unter 16 jährige.

schleifuss-indianer Es ist eine reine Erziehungsfrage. Welche Eltern haben noch ein Interesse ihren Nachwuchs zu erziehen, wenn dies schon selbst keine richtige Erziehung und weitergabe der Grundregeln von deren Eltern erhalten haben.

Es ist weder die Aufgabe der Bevölkerung noch der Lehrer die Kinder zu erziehen. Es fehlt meistens auch am nötigen Respekt. Ich als Ausbildner und Arbeitgeber für Lehrlinge, sehe mir die Bewerber/innen schon sehr genau an, da werden auch Test gemacht bez. dem Umgang mit anderen und verhalten gegenüber Erwachsenen. Einfach mal die Grundregeln vermitteln und Eckpunkte setzen, bis dahin und nicht weiter. Aber dann kommen die Eltern und sprechen von Einschränkung. Pflichterfüllung!

Pesches schleifuss-indianer wer erzieht denn heute noch Kinder? Der staat hat den klapf ja verboten , die Lehrer taugen nichts mher und die elter, selbst noch kinder...

Langossei16 Sie haben meine vollste Unterstützung, ich wohne seit 14 Jahren in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Baden. Seit ein ca. 3 Jahren wird es in der Nacht immer lauter, es sind nicht nur Jungen auch Mädchengruppierungen, sind es, die herumlungern.

Pesches Wünschen wir uns auch in Zollikofen, besonders auf dem Geisshubel, Alpenstrasse. Viele Kinder bis nach 22h draussen am heumlärmen. Hauptsächlich von Migranten.

Lidlealdi Ja ist leider so, die Eltern haben keine Zeit mehr um sich um die Kids zu kümmern. Aus den Augen, aus dem Sinn. Warum haben die überhaupt noch Kinder.?

Jack 100% in Ordnung! Nur auf diesem Weg kann gewissen Eltern aufgezeigt werden wer die Verantwortung für die eigenen Kinder hat. Das es solche Verbote braucht ist eigentlich beschämend.

Fasi1964 Ich finde dies vollkommen in Ordnung. Die heutige Jugendlichen wissen ja gar nichts mehr was anfangen (wohlgemerkt nicht alle). Nur Computerspiele und im Ausgang Randale und Schlägereien. Wir in meiner Generation in den 60er und 70er Jahren mussten spätestens um 23 Uhr zuhause sein. Wir hatten noch Respekt von unseren Eltern. Es gab keine Schlägeeien, Messerstechereien und sowas. Ja leider hat auch das Computerzeitalter sehr viel kaputt gemacht.

schleifuss-indianer Das Problem beim Schopf packen und nicht irgendwie zwischen drin. Wenn regeln nicht eingehalten werden müssen andere Massnahmen angewendet werden. Meiste ist es nur Langeweile und der Gruppen Druck, einfach dabei sein, aber wenn dann etwas dramatisches passiert, rennen all Feiglinge davon.

schleifuss-indianer Vor nicht all zu langer Zeit, war ein Bericht in den Medien, dass verschiedene grosse Unternehmen jetzt auch die Sozialkompetenz und nicht nur den Berufsabschluss und die Weiterbildung in den Vordergrund stellen. Hier ist man auf dem richtigen Weg, die perfekten Personen für eine Stellenausschreibung zu bekommen. Dieses Verhalten der Kinder und Jugentlichen beginnt ja schon vor dem 14 Lebensjahr. Daher früh die weichen in die richtige Richtung stellen.

Stegasi Nur schade, dass das nicht schweizweit angewendet wird!