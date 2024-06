Bilder zeigen Ausmass der Zerstörung im Misox

Die Leitplanke der A13 hängt über dem Fluss. Von der Fahrbahn ist nichts mehr zu sehen. Bild: Keystone

Heftige Unwetter haben im Misox grosse Zerstörung hinterlassen. Bilder zeigen die Schäden an Infrastruktur und Gebäuden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heftige Unwetter haben im Bünder Tal Misox grosse Zerstörung hinterlassen.

Bilder zeigen die Schäden an Infrastruktur und Gebäuden. Mehr anzeigen

Heftige Unwetter haben im Misox verheerende Schäden angerichtet. Ein Murgang zerstörte in Sorte GR drei Häuser.

Das Dorf Sorte GR wurde von einem Murgang erfasst. sda

Vier Personen wurden zunächst vermisst. Mittlerweile ist eine Person tot geborgen worden, eine weitere Frau konnte aus dem Schutt gerettet werden.

Die Frau konnte mittlerweile die Intensivstation eines Spitals in Lugano TI wieder verlassen. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.

In der Ortschaft Sorte riss der Schutt drei Häuser mit. sda

Zwei Personen werden nach wie vor vermisst. Die Chance, sie noch lebend zu finden, sind laut den Behörden gering.

Rettungskräfte auf den Schutthaufen in Sorte GR. Keystone

Bundesrat Cassis am Sonntag vor Ort

Der Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis begab sich am Sonntag auf die Schadenplätze. An einer gemeinsamen Medienkonferenz mit den Regierungspräsidenten der Kantone Graubünden und Tessin sprach Cassis von einem «traurigen Tag» für die betroffenen Gemeinden, die Kantone Graubünden und Tessin und die ganze Schweiz.

Bundesrat Ignazio Cassis (links) besichtigt die Schäden vor Ort. Keystone

Der Fluss Moesa trat über die Ufer und riss Teile der Nationalstrasse A13 mit sich. Aufgrund der Schäden an der A13 im Misox bleibt die Nord-Süd-Verkehrsachse über den San-Bernardino-Pass bis Weiteres gesperrt.

Die A13 wurde völlig zerstört. sda

Am Montag haben die Reparaturarbeiten begonnen. Ebenfalls am Montag werde das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) versuchen, die Verkehrsprobleme zu lösen, hiess es in einer Stellungnahme.

Ein Auto auf der A13. Die Fahrbahn bricht plötzlich ab. Keystone

Das Bundesamt für Strassen (Astra) empfiehlt als Alternative die Autobahn A2 durch den Gotthardtunnel. Dort kam es am Sonntag bereits zu langen Staus.

Langer Stau vor dem Gotthard-Südportal am Sonntag. Keystone

Wie lange die Arbeiten dauern, ist unklar. Laut dem Astra könnte ein Teil der A13 in einigen Wochen wieder befahrbar sein – je nach Wetterlage.

Die Leitplanke der A13 hängt über dem Fluss. Keystone

