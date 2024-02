Braucht es eine 13. AHV-Rente oder das Rentenalter 66?

Sammy Vorsicht: Manipulation Kürzlich behauptete der Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbandes in der Verbandszeitung folgendes: “Am meisten profitieren würden die wohlhabenden Bezüger einer Maximalrente“. Diese beträgt monatlich Fr. 2450.--. Wohlhabend? Übrigens wurde durch die Jahrzehnte geleisteten Beitragszahlungen in die allgemeine Ausgleichskasse die eigene Rente faktisch längst vorfinanziert. Dies, auch wenn die heute fälligen Renten im Umlageverfahren aus dieser Kasse heraus bezahlt werden. Versicherte mit höheren Einkommen zahlen AHV-Beiträge, die für sie nicht mehr rentenbildend sind, da sie die Maximalrente erhalten. Beitragszahlungen darüber hinaus stellen einen Solidararbeit

wolfibaer

Ich bin auch Rentner und erhalte jeden Monat die AHV. Damit ich leben kann

muss ich schon richtig schauen was ich brauche und was nicht. Trotzdem hätte

ich zur Initiative "Nein" gesagt, um die AHV zu sichern. Nachdem sich jetzt jedoch

alte Magistraten wie Ogi, Amann , Leuthard, Deiss und Couchepin in den Abstimmungskampf eingemischt haben, habe ich meine Meinung geändert und werde der Initiative für eine 13.AHV Rente zustimmen. Ausgerechnet solche Personen, welche im Monat mehr Rente erhalten als ich in einem Jahr wollen uns klarmachen, das die AHV gefährdet ist ! ? Liebe "Alt-Magistraten" wischt doch vor der eigenen Türe und verzichtet auf Euere Super-Rente! Also JA zur 13.AHV..Rente!!!!