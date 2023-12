Chang Zuerst wollte die sogenannten Tierschützer dem Wolf in der Schweiz wieder ansiedeln und jetzt knallen die Jäger ihn wieder ab. Wie krank ist denn unsere Gesellschaft!

Colorless-Ratificati Chang Jedem "Tierchen" sein Pläsierchen!

Martin60 Chang dann nehmen wir den Wolf in die Städte, oder nehmen sie einen nach hause, es sind ja niedliche Tiere. Ich habe aber volles Verständnis, der Bergbauern, denn uns in den Städten kann es ja egal sein, was in den Bergen mit der Landwirtschaft etc passiert

Martin60 was mich sehr Nachdenklich macht, x Jahrzehnte war kein Wolf in unseren Alpen. Plötzlich ist er da, und genau zu dem Zeitpunkt, als wir das erste mal über Grossraubtiere abgestimmt haben. Herdenschutz, wie ich es vielerorts gesehen habe, nützt meistens auch nicht. und ob der Wolf, wie Moser im TV sagt, habe man Yellowstone Park, ist etwa so gross wie das Wallis, sehr gute Resultate erzielt, aber im Wallis leben ca360000 Personen gegenüber im Yellowstone Park ca 1000, ein riesiger Unterschied. Ich verstehe all die Bauern etc. die mit dem leben müssen, so kann ja nicht weitergehen. Darum ist der Wolfsabschuss gerechtfertigt, das heisst, nur die Wolfe die Probleme machen, sollen geschossen werden können

Flow-Tea Martin60 Du glaubst wohl ja auch noch an das Märchen von den Gebrüder Grimm. Es geht nicht darum wie viele Menschen im Wallis wohnen, die sind ja nicht bedroht. Sondern es geht um die Jahrzehnte lange "schutzlose Haltung " von Nutztieren", die jetzt von den Wolfsrudeln bedroht sind und jetzt geschützt werden sollten. Wenn man halt Wälder abholzt und damit das Wild vertreibt und schutzlose "sogenannte Nutztiere" hält, dann muss man halt damit rechnen, dass die Natur zurückschlägt. Siehe Klima. Jetzt kann man halt in diesen Regionen "die Nutztiere" nicht mehr einfach tagelang unbeaufsichtigt lassen, sondern müssen beaufsichtigt und und durch sinnvolle Massnamen geschützt werden. Solche Massnamen gibt es genug, die sich in anderen Ländern bestens bewährt haben. Denn die Einwanderung von Wölfen ist nicht mehr zu stoppen. Je mehr Nahrung (Unsere Nutztiere) einem Rudel zur Verfügung steht, um schneller wächst das Rudel. Das abschiessen von ganzen Rudeln ist nicht zielführend, da das Gebiet sofort von einem anderen Rudel besetzt wird. Die einzige Möglichkeit ist die Beute für das Rudel zu reduzieren. Je weniger zu Fressen, je kleiner ist das Rudel. Die Natur macht anscheinend bei den "Tieren" nicht den gleichen Fehler, wie beim "Menschen". Nach dem Motto: Umso mehr wir sind, umso stärker sind wir. Wissen aber nicht, wie wir die Menschheit noch "gerecht" ernähren können. Der "Herdenschutz" kostet "Geld" und "Geld" ist das "Hauptproblem" der Menschheit. Das Geld ist halt einfach nicht "gerecht verteilt" in der Welt. Für mich ist der "Mensch" das gefährlichste egoistische Raubtier" der Welt).

Deududiod32 Es ist ja unglaublich das nun einfach ganze Rudel eliminiert werden sollen ,ob wohl sie keinen nachweislichen Schaden angerichtet haben ! Das ist eine Schande!

Die von Wölfen getöteten Tiere sind verschwindend klein , im Gegensatz zu den Schafen die auf den Alpen Sterben und abstürzen oder auf ungeeigneten Böden einer Kauen Krankheit erleiden das sie nicht mehr laufen können !

Fazit. Es sterben viel mehr Schafe und Kühe an den ungeeigneten Alpweiden als an Wölfen !!!

Jedes Lebewesen hat sein Platz und aufgaben in einem System das aus den Fugen gerät wenn einfach , zb. der Wolf fehlt !

Macht überall richtigen Herden Schutz!!!

A. Kapeller

Rena1961 Ich gehe einig mit Deududiod32. Es sterben jährlich Tausende von z.B. Schafen in den Alpen, weil sie krank oder verletzt waren (und keiner der Hirte nach ihnen schaut!!!!!) oder weil sie vom Blitz getroffen wurden oder abgestützt sind! Die Besitzer haben keinen finanziellen Schaden, alle Tiere, und auch diejenigen, wo nachgewiesen werden kann, dass sie einem Grossraubtier (Bär, Luchs, Wolf) zum Opfer fielen, werden (zum Marktpreis) entschädigt!! So. Nun zum neuen Abschussgesetz: Jongliert nicht immer mit irgendwelchen Zahlen! Jeder kann sich selber erkundigen. Wir haben viel mehr Nutztiere auf den Alpen gegenüber früheren Jahren (weil erhöhter Fleischkonsum der Menschen), wir haben viel mehr Wölfe in den Alpen. Rechnet man um die Risse auf die Anzahl Nutztiere in den Alpen, dann stellt man fest, dass die Risse nämlich abgenommen haben! Und ja, ich weiss es schon seit meiner Kindheit (weil ich immer schon mich mit den Wölfen beschäftigt habe), dass die sich umso mehr wieder vermehren werden (wie in der Diskussionssendung richtigerweise festgehalten! Es ist schon interessant, dass in anderen Ländern, wo denn auch Herdenschutz betrieben wird, dieser auch greift! Die haben die Sachen im Griff, nicht jedoch offenbar in der Schweiz. Es ist ja nichts Neues, dass der CH-Bürger generell etwas knausrig ist. Für guten Herdenschutz muss man halt etwas Geld in die Finger nehmen, sei es für die Ausbildung der Hunde wie auch die Unterkunft und Verpflegung im Winter. Wenn ich alljährlich mich im Aletschgebiet im Wallis aufhalte (wo jedes Jahr ca. 700 - 800 Schafe oben sind) und feststelle, dass diese x hundert Schafe um das ganze Gebiet verzettelt sich in kleinen Gruppen aufhalten, ohne Hunde, ohne irgendein Herdenschutz überhaupt, dann wundert mich nichts mehr.

Martin60 Rena1961 im Aletschi waren früher bis zu 1500 Schafe, nur so nebenbei

Flow-Tea Rena1961 Ich bin voll bei Dir, Jahrzehnte lang werden Schafe und Ziegen unbeaufsichtigt Tag und Nacht auf den Alpen gehalten. Hin und wieder geht man vorbei um sich einen Überblick zu verschaffen und Ende Saison wird Bilanz gezogen, genau wie auf einem «Bankkonto». So viele Schafe fehlen und es wird abgerechnet. Ich frage mich auch, wofür in der Schweiz überhaupt Schafe gehalten werden. Wohl nur als billige und kostengünstige Rasenmäher. Ich bekomme in der Schweiz kein Fleisch von Schweizer Schafen oder Lämmer, sondern nur aus Irland oder gar vom anderen Ende der Welt, Australien und Neuseeland. Aber wenn man auf der Webseite von Schweizerfleisch.ch nach Schaffleisch nachliest, soll es in der Schweiz sehr viele Rassen für gutes Schaffleisch geben. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es eine reine «Werbeplattform» der schweizerischen «Fleischindustrie» und des «schweizerischen Bauernverbandes» ist. Der Tierschutz, das Tierwohl und die Fleischqualität sind alle die «Weltbesten». Also wenn im Wallis, die Wölfe einfach abgeknallt werden, kaufe ich kein «tierisches Produkt» mehr, dass nachweislich aus dem Wallis stammt. Das ist meine einzige Möglichkeit, als Privatperson zu reagieren.

Mafeba Das stimmt100%, Zudem hat BR Rösti als Diktator gehandelt. Er hat das Resultat de Volksabstimmung missahtet und auch die 45000 Unterschriften der Petition.Zudem hat er nicht auf die Organisationen gehört,die vom Wolf mehr vestehen als er. Und wenn man die Herden so schützt wie im Ausland mit Herdenschutzhundeen die von Welpe an bei den Schafen sind und auch 365 Tage 24 Std pro Jah greift kaum ein Wolf mehr an.Kam erst kürzlich eine Fachdokumentation aus den Abruzzen.800 Schafe auf der Alp.12 Herdenschutzhunde. Tagsüber Hirt oben nachts nicht eingezäunt allein. Ende Sasison nur 8 Schafe durch Wolf veloren. Also es gunktioniert.Aber die sturen Schweizer wollen das nicht aktzpetierren. Lieber ermorden und massakrieren sie die Wölfe, die für die Natur notwentig sind. Schaut mal wies war as im Yelllostown kein Wolf war was oassuerte als der Wol wieder angesiedelt wurde.Denn die Natur ist stärker als der Mensch.,Mensch kapier das endlich und leb mit der Natur, nicht dagegen.

Steunnevock36 Ich möchte mal eine aktuelle Statistik über die verschiedenen Todesursachen von Schafen, Ziegen, Rehen resp. der im Alpenraum gehaltenen Tierarten sehen und erfahren, wie die getöteten Tiere entschädigt werden.

Im Übrigen wäre ich bereit für jeden erlegten Wolf einen Jungwolf zu sponsern.

Argus49 Vielleicht ist Herr Rösti Mitglied einer Jäger-Clique? Dann gehört er zu jenen, die es lieben am frühen Morgen vom sicheren Hochsitz mit Zielfernrohr Hirsche u.a. von den Beinen zu holen. Mit der Rechtfertigung, den Wildbestand zu regulieren.

Die Jäger erfüllen eine wichtige Aufgabe, aber der Regulierungsauftrag ist ein Vorwand!

Flow-Tea Argus49 Aber sicher nur mit einem 4 Rad angetrieben SUV, der es bis zum Hochsitz auch schafft.. Sicher nicht zu Fuss und mit einem Rucksack