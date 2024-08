Die Polizei Basel-Landschaft ist ausgerückt. (Symbolaufnahme) sda

In Sissach BL ist am Donnerstag ein Bub von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Er entwischte zuvor seinem Vater.

Am Donnerstag kurz nach 18 Uhr ereignete sich an der Hauptstrasse in Sissach BL im Parkhaus eines Verkaufsgeschäftes ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Kind.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Parkhaus des Verkaufsgeschäftes zu fahren. Der Vater und sein 3-jähriger Sohn wollten, nach dem Versorgen des Einkaufswagens, zurück zu ihrem Auto zu gehen.

Dabei rannte das Kind an seinem Vater vorbei auf die Fahrbahn. Dort übersah er den aus dem Parkhaus fahrenden Personenwagen und wurde von diesem erfasst und überrollt. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Durch den sofort avisierten Rettungsdienst wurde das schwerverletzte Kind erstversorgt und anschliessend durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die betroffenen Personen wurden durch das aufgebotene Care-Team vor Ort betreut.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.