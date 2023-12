Daniel Jositsch meldet sich nach der Bundesratswahl zu Wort

Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland dauert an

Die Ausbildung ukrainischer Truppen in Deutschland dauert an. Wie hier auf einem Truppenübungsplatz in Brandenburg lernen die Soldaten grundlegendes, vom Minen legen und entschärfen bis zur Erstversorgung von Verletzten. In drei Wochen lernen die Ukrainer, was gewöhnlich ein Jahr dauert. Ausgebildet werden sie nicht nur von der Bundeswehr. An der EU-Mission EUMAM sind auch andere Länder beteiligt. Thomas Overbeck, Presseoffizier: «Wir reagieren auf die

15.12.2023