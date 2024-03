Das blaue Billett ist ab November Geschichte

Sind ab November 2024 ungültig: Die blauen Führerausweise aus Papier. Kanton St. Gallen

Die blauen Führerausweise in Papierform sind nur noch bis Ende Oktober gültig. Bis dahin müssen Betroffene den Fahrausweis ins Kreditkartenformat umtauschen – sonst droht eine Busse.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 31. Oktober 2024 läuft die Gültigkeit aller blauen Papier-Führerausweise in der Schweiz ab.

Bis dahin müssen diese gegen Fahrausweise in Kreditkartenform eingetauscht werden.

Ende 2023 waren gemäss dem Bundesamt für Strassen hierzulande noch rund 640'000 Personen mit dem veralteten Ausweis unterwegs. Mehr anzeigen

Abgenutzt, knittrig und ein vergilbtes Foto – so sehen die alten blauen Führerausweise aus Papier oft aus. Bald sind sie Geschichte: Ab dem 1. November gelten in der Schweiz nur noch Fahrausweise in Kreditkartenform. Bis dahin müssen Betroffene ihren Führerausweis umgetauscht haben.

Wer danach bei einer Polizeikontrolle nur Papier vorweisen kann, riskiert eine Busse von 20 Franken. Der Führerausweis gilt zwar nicht als annulliert, ist aber kein amtliches Dokument mehr. Konkret: Kann jemand nur den blauen Papierausweis vorzeigen, ist das so, als ob diese Person gar keinen Ausweis dabei hat.

Wer ist davon betroffen?

Bereits seit 2003 werden nur noch Führerausweise in Kreditkartenformat mit Laser-Gravur ausgestellt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Personen, die vor 2003 die Fahrprüfung absolviert haben, im Besitz eines blauen Ausweises sein können. Von der Umstellung betroffen ist zudem nur der Ausweis für Strassenfahrzeuge, jener für Boote nicht.

Der Umtausch muss selbstständig erfolgen. Die zuständigen Strassenverkehrsämter informieren die Betroffenen mit Briefen. Auf der Homepage des Strassenverkehrsamts des eigenen Wohnkantons kann das Formular zum Umtausch heruntergeladen und direkt online ausgefüllt werden.

Die digitale Übermittlung ist nicht möglich, das Formular muss ausgedruckt werden. Danach muss das Originalformular gemeinsam mit dem Führerschein im Original, einer Kopie von der ID oder vom Pass sowie einem Farbfoto per Post an das Strassenverkehrsamt des Wohnkantons gesendet werden.

Mehr als halbe Million blaue Ausweise

Noch immer ist in der Schweiz viel blaues Papier auf den Strassen im Umlauf: Stand 31.12.2023 waren noch 639'677 Inhaber*innen des alten Fahrausweises in der Schweiz registriert. Das teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) auf Anfrage von blue News mit. Allein im Kanton Zürich sind über 100'000 Personen von der Umstellung betroffen.

Allerdings sind in diesen Zahlen diejenigen, die ihren Ausweis seit Anfang Jahr bereits umgetauscht haben, nicht berücksichtigt. Zudem sind laut Astra schweizweit 143'453 Personen mit blauem Papier ausgewandert. Bei diesen Personen ist zumindest fraglich, ob sie den Ausweis überhaupt je umtauschen werden.

Mit 487'456 Personen ist ein Grossteil der Betroffenen 60 Jahre oder älter. Knapp 1000 Schweizer*innen mit blauem Papier sind jünger als 40 Jahre.

146'962 Personen haben im Jahr 2023 bereits auf einen Ausweis in Kreditkartenform umgestellt. Wer im November eine Busse vermeiden will, sollte es ihnen in den kommenden Monaten gleichtun. Vielleicht lässt die Polizei zumindest in den ersten Wochen aber auch noch etwas Milde walten.

Mehr Videos zum Thema