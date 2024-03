Ab wann haben Pensionierte nun mehr Geld im Portemonnaie?

Rentner haben künftig mehr Geld im Portemonnaie. Die 13. AHV-Rente kommt. sda

Die 13. AHV-Rente kommt definitiv. Das hat das Volk am Sonntag entschieden. blue News beantwortet die wichtigsten Fragen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Initiative zu einer 13. AHV-Rente ist angenommen worden.

Ab 2026 soll es mehr Geld geben.

Rentner*innen erhalten künftig mehr Geld. Am Sonntag hat die Schweizer Stimmbevölkerung Ja gesagt zur 13. AHV-Rente. Doch ab wann gibt es mehr Geld? Und was musst du dafür tun? blue News beantwortet alle wichtigen Fragen.

Wie hoch ist die AHV-Rente heute?

Die minimale Rente für Unverheiratete beträgt derzeit 1225 Franken, die Maximalrente 2450 Franken. Ehepaare erhalten bis zu 3675 Franken, was dem Anderthalbfachen der Maximalrente für Alleinstehende entspricht. Berechnet wird die Rente anhand von Beitragsjahren, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Mehr als 2,5 Millionen Pensionierte erhalten gegenwärtig eine AHV-Rente. AHV-Renten werden in der Regel alle zwei Jahre an die Teuerung angepasst, gestützt auf das arithmetische Mittel zwischen dem Preis- und dem Lohnindex (Mischindex).

Wie hoch wird die Rente künftig sein?

Stand heute erhalten die Rentner*innen mindestens 1225 Franken pro Jahr mehr. Ehepaare erhalten bis zu 3675 Franken zusätzlich. Die minimale Altersrente pro Jahr steigt, wenn man die heutigen Zahlungen als Grundlage nimmt, für eine einzelne Person auf 15'925 Franken. Maximal sind 31'850 Franken möglich. Paare kommen künftig auf einen maximalen Betrag von 47'775 Franken.

Ab wann gibt es mehr Geld?

Die Initiative verlangt, dass die 13. AHV-Rente ab Anfang 2026 ausbezahlt wird. Laut dem «Tages-Anzeiger» müssen die Behörden nun Gas geben. Das Gesetz müsste innert einem Jahr vorliegen, um dann durch National- und Ständerat verabschiedet zu werden.

Was müssen Rentner für das zusätzliche Geld tun?

Nichts. Die Erhöhung kommt automatisch, Formulare oder Ähnliches müssen dafür nicht eingereicht werden.

Erhalte ich das Geld einmal pro Jahr?

Das ist noch unklar – denn dazu steht nichts im Initiativtext. Dort heisst es lediglich: «Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente haben Anspruch auf einen jährlichen Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels ihrer jährlichen Rente.» Vermutlich dürfte das zusätzliche Geld auf 12 Monate verteilt ausgezahlt werden.

Was bedeutet das für Bezüger*innen von Ergänzungsleistungen?

Nichts. Personen, die unter dem Existenzminimum leben, erhalten weiterhin Ergänzungsleistungen. Diese werden nicht gekürzt.

Was kostet das?

Laut Bundesrat sind es 2026, im Jahr der Einführung, rund 4,1 Milliarden Franken. Fünf Jahre später wären es – wegen der steigenden Zahl an Rentnerinnen und Rentner – 5 Milliarden Franken. Wie genau die zusätzliche Finanzierung erfolgen soll, ist zurzeit noch unklar – und wird in den kommenden Monaten heiss diskutiert werden.

