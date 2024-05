Gesundheitskosten

Mitte-Partei wirbt für ihre Kostenbremse-Initiative

Die Mitte-Partei will die stetig wachsenden Krankenkassenprämien mit ihrer Kostenbremse-Initiative bekämpfen. Am Mittwoch hat sie ihre Abstimmungskampagne lanciert. Das Volksbegehren kommt am 9. Juni an die Urne.