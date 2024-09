So winterlich sieht es in den Bergen aus

Verst

Ist nicht aussergewöhnlich letzes Jahr also 2023 hat es 11 Tage später am 23 September auch Schneefall gegeben und zwar bis 1600 m teilweise auch bis 1200 m aber in früheren Jahren hat es so zwischen 1975 - 1980 und zwar im Juli oder August bis 1400 m herunter geschneit ab etwa 1985 - 1990 dann noch bis 1800 m ebenfalls Juli oder August und später lag die Schneefallgrenze immer höher und das ebenfalls Im Juli oder August das ist eben die Natur und keine grünen Schlagwörter wie Klimawandel