Der Winter legt ein Comeback hin

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 20.02.2024

Bisher zeigte sich der Februar alles andere als winterlich. Am Donnerstag werden gar bis 18 Grad erwartet. Dann aber könnte der Winter sein Comeback feiern — zumindest in Lagen ab 1000 Metern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Februar war bislang aussergewöhnlich warm in der Schweiz. Die Temperauren waren in der ersten Monatshälfte verbreitet vier bis sechs Grad Celsius über der Norm.

In der Nacht auf Freitag erreicht jedoch eine Kaltfront die Schweiz, die Temperaturen fallen.

In den Bergen, vor allem im Süden Graubündens, ist lokal viel Neuschnee möglich. Mehr anzeigen

Für Winterfreunde war der Februar bislang eine einzige Enttäuschung. Denn die Temperaturen in diesem Wintermonat waren eher mit jenen eines Aprils vergleichbar. Gemäss Meteoschweiz lag die Temperatur in der Zeit vom 1. bis zum 13. Februar verbreitet vier bis sechs Grad Celsius über der Norm der Jahre 1991 bis 2000.

Wird der Winter also noch einmal sein Comeback feiern? Morgen Mittwoch jedenfalls noch nicht. Dann gibt es noch viel Sonne bei milden Temperaturen, örtlich jedoch hat es ausgedehnte Wolkenfelder. Im Verlauf des Tages wird die Bewölkung immer dichter. Grund dafür ist eine «sich aus Westen nähernde Warmfront», wie die Meteonews in seinem Blog schreibt.

Demnach bleibt es am Abend noch weitgehend trocken, in der Nacht auf Donnerstag jedoch setzt Regen ein. Während die Schneefallgrenze zu Beginn noch zwischen 1300 und 1600 Metern liegt, steigt diese im Verlauf immer weiter an.

Vor allem in Höhenlagen unter 2000 Metern fehlt es teilweise an Schnee für die Wintersportferien. sda (Archivbild)

Am Donnerstag schliesslich ist es stark bewölkt und «mit Unterbrechungen immer wieder nass», im Westen gibt es dabei mehr Niederschlag als im Osten. Die ganze Schweiz befindet sich dann an der Südwestflanke eines riesigen Tiefs. In den Föhntälern kommt schliesslich kräftiger Südföhn auf.

Bis 70 Zentimeter Neuschnee in den Bergen

Dort erreichen die Temperaturen dann frühlingshafte 15 bis 18 Grad Celsius. Im Flachland ist es etwas kühler mit 10 bis 12 Grad.

In der Nacht auf Freitag jedoch folgt eine Kaltfront, der Föhn in den Alpen bricht zusammen. Die Schneefallgrenze sinkt demnach hinab auf bis 1000 Meter. In vielen Skigebieten dürfte der angekündigte Schnee mit grosser Freude erwartet werden. Insgesamt sinken die Temperaturen auf Höchstwerte um 10 Grad Celsius.

Am Wochenende gibt es Aprilwetter

In den Bergen könnte es somit einiges an Neuschnee geben, vor allem in Südbünden. Ab etwa 1500 Metern sind dort bis zu 70 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Ansonsten ist mit etwa 20 bis 30 Zentimetern zu rechnen.

Auch am Wochenende bleibt es etwas kühler, wenn auch immer noch überdurchschnittlich warm für diese Jahreszeit. Es wechseln sich Sonne, Bewölkung und vereinzelte lokale Schauer ab.