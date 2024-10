Diese 76 Produkte bietet die Migros ab heute günstiger an

Bis heute hat die Migros bis zu 2200 Produkte preislich reduziert. (KEYSTONE/Gaetan Bally) KEYSTONE

Die Migros senkt im Rahmen ihrer Neuorientierung die Preise von bis zu 1000 Produkte – noch dieses Jahr. blue News zeigt dir, welche Produkte jetzt günstiger sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros senkt ihre Preise bei über 1000 Produkten. Sie wollen auf «Discount-Niveau» gelangen.

Ab heute schon sind diverse Produkte günstiger in der Migros erhältlich.

Am Montag informiert die Migros zu ihrer Neuorientierung ihrer Supermärkte. In einer Medienmitteilung heisst es, über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs würden «auf Discount-Niveau» gesenkt.

An der heutigen Medienkonferenz informiert Peter Diethelm und erklärt die Preissenkungen im Detail: «Bis Ende Jahr werden es über doppelt so viele Produkte wie heute sein», so Diethelm. Dabei handle es sich nicht um Randprodukte, sondern «Produkte des täglichen Bedarfs».

Betroffen seien etwa Gurken, Äpfel, Birnen, Rüebli und weitere Produkte. Brot, Fleisch und Fisch werden folgen. «Insgesamt werden wir in den nächsten Monaten über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs auf Discount-Niveau senken.»

Eine erste Liste ist nun veröffentlicht worden. blue News fasst für dich zusammen:

Neu kannst du Avocado für 1.25 Franken pro Stück in der Migros kaufen. migros.ch

Ganz oben auf der Liste der beliebten Tiefpreisartikel findest du Gurken. Bio-Gurken kosten neu 1.10 Franken und Fresca Gurken nur noch 1.00 Franken. Im Vergleich zahlst du bei Coop für eine Bio Gurke 1.50 Franken pro Stück. Bio Gurken bei Lidl kosten 1.49 Franken.

Ein Kilo Bio Rüebli kosten in der Migros neu 3.65 Franken. Bei Coop kosten Bio Rüebli ebenfalls 3.65 Franken. Bei Lidl zahlst du für ein Kilo Bio Rüebli 3.29 Franken.

Granatäpfel kosten neu pro Stück 0.90 Franken. migros.ch

Für 500 Gramm Fresca Cherrytomaten zahlst du in der Migros neu 3.95 Franken. Bei Coop zahlst du für 500 Gramm, Cherry-Rispentomaten 4.70 Franken. Lidl bietet 500 Cherrytomaten für 3.95 Franken an.

Orangen kosten neu in der Migros pro 2 kg 3 Franken. Im Coop findet man Naturalplan Bio Orangen 3.95 Franken pro Kilogramm und im Lidl zahlst du 2.99 Franken pro 2 Kilogramm.

Ananas kosten neu in der Migros 2.30 Franken pro Stück. migros.ch

Was bei vielen Kindern nicht gut ankommt, ist Spinat. In der Migros kaufst du jetzt 500 Gramm für 3.50 Franken. Spinat im Coop ist etwas günstiger. Da zahlst du 2.45 Franken pro 500 Gramm. Im Lidl kosten 500 Gramm Spinat 3.49 Franken.

Bei Gala Äpfel ist die Migros wieder günstiger als Coop. Für ein Kilo zahlst du bei der Migros 2.90 Franken, bei Coop sind es 3.30 Franken.

Birnen kosten in der Migros neu 3.30 Franken pro Kilo. migros.ch

Pünktlich zur Herbstzeit senkt die Migros auch die Preise für ein Kilo Kürbis Butternuss. Neu zahlst du 2.30 Franken. Bei Coop zahlst du ganze zwei Franken mehr, und zwar 4.30 Franken. Lidl top das Angebot von Coop, aber nicht das von Migros. Da zahlst du für ein Kilo Kürbis Butternuss 2.95 Franken.

Auch Fresca Rüebli sind ab heute günstiger. Du zahlst 1.70 Franken pro Kilogramm. migros.ch

Auch passend zur Winterzeit senkt die Migros die Preise für ein Kilo Racclette Kartoffeln. Du zahlst neu 1.50 Franken. Im Coop zahlt man für IP-Suisse Raclette Kartoffeln etwas mehr. Für ein Kilo zahlst du 1.56 Franken. Im Lidl bekommst du für 1.49 Franken ein Kilo Raclette Kartoffeln.

Pro Kilo Lauch musst du neu 4.30 bezahlen. migros.ch

Fresca Bohnen kosten pro 500 Gramm 3.60 Franken in der Migros. Im Coop zahlst du für 500 Gramm 5.00 Franken und im Lidl 3.59 Franken.