Diese Filialen macht die Migros bald dicht

Die Migros strafft ihr Fachmärkte-Portfolio. Nun werden die ersten Filalschliessungen von Melectronics und Do it + Garden bekannt.

Die Abbaupläne der Migros werden konkret: In den nächsten Wochen und Monaten schliessen sechs Melectronics-Filialen sowie vier Standorte von Do it + Garden. Ein internes Dokument nennt die Details.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros schliesst 2024 sechs Filialen von Melectronics und vier Standorte der Baumarktkette Do it + Garden.

Die Migros will ihr Fachmarktportfolio reduzieren und sucht für Melectronics, Hotelplan, SportX und Mibelle Käufer.

Der Migros-Genossenschaftsbund hat 2023 einen Rekordumsatz von 32 Milliarden verbucht. Im Verhältnis dazu bescheiden ist der Gewinn von 175 Millionen Franken. Mehr anzeigen

Die Migros beginnt, wie angekündigt, Filialen zu schliessen. Das grosse Entrümpeln startet Mitte April mit je einem Standort von Melectronics und Do it + Garden, beide im Kanton Bern. Bis Ende 2024 werden diese Migros-Töchter gemäss einem dem «Blick» zugespielten internen Dokument insgesamt zehn Filialen geschlossen haben.

Der Migros-Genossenschafrsbund (MGB) hat Anfang Februar bekannt gegeben, sein Filialenportfolio schonungslos zu überprüfen und abzubauen, wo die Verantwortlichen keine wirtschaftlichen Perspektiven sehen.

Erste Filialen schliessen am 13. April

Aber der Reihe nach: Melectronics schliesst am 13. April die Filiale im Berner Einkaufszentrum Westside, Ende April jene in Brügg bei Biel, am 11. Mai ist Oftringen (MParc) an der Reihe und am 18. Mai der Standort in Worb sowie jener im Sälipark in Olten. Am 10. August geht auch die Filiale in Münsingen zu.

Auch das Netz von Do it + Garden wird ausgedünnt. Am 13. April schliesst der Verkaufsstandort im Brügg-Center in Brügg bei Biel. Am 1. Juni öffnet die Filiale in Burgdorf zum letzten Mal. Zudem würden die Verträge mit den Standorten in Bremgarten AG und dem Sälipark 2025 nicht verlängert, heisst, auch diese Filialen gehen Ende 2024 zu. Die Betreiberin dieser Filialen, die Migros-Genossenschaft Aare, hat die Schliessungen im «Blick» bestätigt.

Die Migros-Genossenschaft Aare hat dem Blick erläutert, warum etwa die Bau und Garten in Brügg bei Biel keine Zukunft hat: In 20 Autofahrminuten gibt es in Schönbühl BE einen weiteren Do it + Garden sowie eine Filiale von Obi – die Ladenkette, die ebenfalls der Migros gehört.

Schliessungen könnten erst der Anfang sein

Es dürfte also besonders für jene Filialen eng werden, die sich in der Nähe weiterer Migros-Fachmärkte befinden. Das Netz aus Do it + Garden umfasst aktuell noch 49 Adressen plus eine Onlineberatung. Obi verkauft in zehn Lokalen in der Schweiz Produkte für Heimwerker*innen.

Vor Kurzem ist bekannt geworden, dass die Migros-Tochter Miduca Ende Juni die Klubschulen in Sursee LU, Lyss SO und Ende Jahr jene in Thun BE schliesst.

Der MGB hat 2023 angesichts des Rekordumsatzes von 32 Milliarden Franken einen bescheidenen Gewinn von 175 Millionen Franken verbucht. Chef Mario Irminger hat deshalb bekräftigt, die Strategie des Unternehmens sei «Fokus, Fokus, Fokus».

Im Februar hat der MGB verkündet, die Tochterunternehmen Melectronics, Hotelplan, Mibelle (Kosmetik) und SportX verkaufen zu wollen. Alle Fachmärkte würden auf den Prüfstand gestellt, so der Migros-Chef damals. Durchaus möglich also, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Filialen des Migros-Imperiums ihre Türen für immer schliessen.