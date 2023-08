Der WWF Schweiz übt keine Kritik am geplanten Abschuss des Rüden des Stagiasrudels in der Surselva. Man gehe «davon aus, dass die Behörden in Graubünden und das Bafu die Verfügung zur Regulierung des Stagiasrudels korrekt auf der Grundlage der bestehenden Gesetzgebung erlassen haben», teilt Mediensprecher Jonas Schmid auf Anfrage von blue News mit. Die Unterlagen würden nun beim WWF geprüft. Unabhängig davon müssten sich aber alle Parteien – von Behörden über Tierhalter*innen bis zu Naturschützer*innen – weiter gemeinsam und pragmatisch für «eine möglichst konfliktarme Koexistenz mit dem Wolf» einsetzen.