Nach dem Unfall eines Güterzuges bleibt der Gotthard-Basistunnel bis kommenden Mittwoch gesperrt. Personenzüge zwischen Deutschschweiz und Tessin werden so weit möglich über die Bergstrecke umgeleitet.

Im Gotthard-Basistunnel ist am Donnerstag ein Güterzug entgleist.

Der Tunnel bleibt darum bis mindestens kommenden Mittwoch gesperrt, wie die SBB mitteilten.

Der Zug hatte gefährliche Fracht geladen, wobei jedoch offenbar nichts ausgelaufen ist.

Am Donnerstagmittag ist im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug entgleist. Einige Wagen enthielten gefährliche Güter. Glück im Unglück: Nichts ist ausgelaufen, auch verletzt wurde niemand. Der Tunnel bleibt trotzdem bis kommenden Mittwoch gesperrt.

Die Personenzüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin werden nach Angaben der SBB wenn möglich über die Gotthard-Bergstrecke umgeleitet. Dies verlängert die Reisezeiten um rund eine Stunde. Auch Zugsausfälle sind gemäss SBB möglich.

Die SBB teilten am Abend mit, dass der Gotthard-Basistunnel bis mindestens Mittwoch, 16. August 24 Uhr gesperrt bleibe. Am Freitag werde es an einer Medienkonferenz in Bellinzona weitere Informationen geben.

SBB: «Der Schaden ist beträchtlich»

«Der Schaden ist beträchtlich», sagte SBB-Sprecherin Roberta Trevisan am Abend der «Tagesschau» der italienischsprachigen Schweiz RSI. Es sei jedoch noch zu früh, um eine Bewertung vorzunehmen und über mögliche Ursachen zu sprechen. Was den Personenverkehr betrifft, so empfiehlt die Sprecherin Reisenden, sich vor der Fahrt durch den Gotthard zu informieren.

Fachleute untersuchten derweil die Schadenstelle und prüften mögliche Schäden an Fahrbahn und Fahrleitung. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sei aufgeboten worden, hiess es wweiter.

Bekannt war bis am Nachmittag, dass Wagen eines Richtung Norden fahrenden Güterzuges bei der Multifunktionsstelle Faido entgleisten. Am frühen Abend teilte die Kantonspolizei Tessin mit, es seien mehrere Waggons entgleist, von denen einige gefährliche Güter enthielten. Diese seien jedoch nicht ausgelaufen und hätten keine Gefahr dargestellt. Es sei niemand verletzt worden. Am Rollmaterial und an der Infrastruktur sei erheblicher Schaden entstanden.

