Das Gefängnis La Promenade in La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

SDA

In der Strafanstalt La Promenade in La Chaux-de-Fonds NE ist am Sonntagmorgen ein 29-jähriger algerischer Häftling leblos in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Neuenburger Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, um die Todesursache zu ermitteln.

Der Häftling war allein in einer Zelle untergebracht. Sein lebloser Körper wurde am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr von den Gefängniswärtern aufgefunden, wie die Neuenburger Behörden heute mitteilten. Trotz Wiederbelebungsversuchen habe der algerische Staatsbürger nicht mehr reanimiert werden können.

mi, sda