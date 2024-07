Die Schweiz liegt vorne: Wir sollen Spitzenreiter beim Pro-Kopf-Einsatz von Abnehm­spritzen sein. IMAGO/Pond5 Images

In der Schweiz sollen im Ländervergleich pro Kopf am meisten Fett-weg-Spritzen zum Einsatz kommen, wie eine Studie der Universität Zürich zeigt. Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen könnte ein Grund sein.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz ist der Verkauf von Abnehmspritzen im Vergleich zu den USA, Deutschland und Kanada deutlich höher.

Dies zeigt eine neue Studie, wie Tamedia berichtet.

Die Studienleiterin glaubt, dass dies unter anderem an der Kostenübernahme durch die Krankenkassen liegen könnte. Mehr anzeigen

Obwohl hierzulande Fett-weg-Spritzen erst später zugelassen wurden und der Zugang dazu nicht ganz so einfach ist, liegt die Schweiz im Verkauf der Abnehmmittel trotzdem weit vorne, wie ein Vergleich mit den USA, Deutschland und Kanada zeigt. Diese Ergebnisse stammen von einem Forschungsteam um Kerstin Noëlle Vokinger von der Universität Zürich und wurden im «JAMA Internal Medicine» veröffentlicht.

Vokinger schätzt im Gespräch mit dem «Tages-Anzeiger» ein, warum die Schweiz Spitzenreiterin im Absatz von Fett-weg-Spritzen sein könnte: «Im Gegensatz zu den anderen drei Ländern übernimmt in der Schweiz die Grundversicherung die Behandlungskosten unter gewissen Bedingungen.»

Ausserdem könnten die tieferen Preise für die Abnehmmittel in der Schweiz ein weiterer Faktor sein, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Die Tageszeitung zitiert die Studienleiterin weiter: «Entscheidend sind sicher die Kosten für die Patientinnen und Patienten.»

Schweiz als Vorbild für Handhabung von Abnehmspritzen

In der Schweiz zahle man circa 2000 Franken pro Person und Jahr für Saxenda. In den USA würden sich die jährlichen Behandlungskosten für Wegovy und Saxenda auf über 12'000 Franken belaufen.

Weil Wegovy für Schweizer*innen noch nicht so lange verfügbar ist, liegt der Fokus des Ländervergleichs auf dem Abnehmpräparat Saxenda. Berücksichtigt wurde in der Studie jedoch der Verkauf von Saxenda als auch Wegovy. Beide Mittel gelten bislang als die effektivsten Abnehmspritzen. Ozempic wurde nicht mit einbezogen.

Für Vokinger ist die Schweiz ein Vorbild in der Handhabung der Fett-weg-Spritzen, wie die Professorin dem «Tages-Anzeiger» erklärt: «Im Vergleich zu den anderen Ländern ermöglicht unser System besser, dass diese Medikamente nur verschrieben werden, wenn sie medizinisch indiziert sind.»

Einerseits würden dank der Kostenübernahme durch die Krankenkassen auch Patient*innen, die weniger verdienen, eine Behandlung machen können. Und andererseits käme es aufgrund strenger Vorgaben zu weniger Lifestyle-Anwendungen – dies spare Kosten.

In der Schweiz gibt es deutlich weniger an Übergewicht und Fettleibigkeit leidende Patient*innen als in den anderen berücksichtigten Ländern, vor allem im Vergleich zu den USA.

