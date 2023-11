Im Mittelland fällt der erste Schnee

Im Mittelland fällt am Sonntagmorgen der erste Schnee. Im Bild: X/SRF Meteo

Im Mittelland ist am Sonntagmorgen der ersten Schnee gefallen. Das Wetter präsentiert sich in der ganzen Schweiz trüb und nass.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Mittelland fällt am Sonntagmorgen der erste Schnee.

Bis am Abend steigt die Schneefallgrenze auf über 1500m.

Das Wetter präsentiert sich in der ganzen Schweiz trüb und nass. Mehr anzeigen

Am Sonntagmorgen fallen zum Teil Schnee-Flocken bis ins Mittelland, zum Beispiel in der Region Bern. In den Bergen sind die Strassenverhältnisse verbreitet winterlich. Bis zum Abend steigt die Schneefallgrenze auf über 1500m, wie «Meteo News» berichtet.

Ganz im Osten habe der Tag noch trocken begonnen, von Westen breite sich aber rasch Niederschläge aus. Die Schneefallgrenze liege zunächst bei 600 bis 800m. Dazu gibt es je nach Wind 5 bis 9 Grad.

Und heute morgen der erste Schnee in Bern in dieser Saison pic.twitter.com/Bxn0GvVcGO — Michael Fluegger (@FlueggerMichael) November 12, 2023

Der Bund warnt aktuell vor einem «Niederschlagsereignis von intensivem Dauerregen» und hat für Sonntag ab 6 Uhr bis Mittwoch um 12 Uhr die Warnstufe 3 ausgegeben.