In Migros-Einkaufszentren wird bald viel Fläche frei

Leere im Glatt: Was geschieht mit den Migros-Einkaufszentren, wenn die Tochter-Unternehmen verschwunden sind? IMAGO/Panthermedia

Die Migros stösst Tochter-Unternehmen ab. Damit werden in den eigenen Einkaufszentren grosse Flächen frei. Die Muttergesellschaft von Ochsner Sport interessiert sich angeblich für SportX.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und stösst Tochter-Unternehmen wie Melectronics ab.

Damit wird in Migros-eigenen Einkaufszentren Fläche frei. Ein Experte berichtet von grossem Interesse an Verkaufsbereichen in den Migros-Shoppingcentern.

Angeblich ist die Deichmann-Gruppe an SportX interessiert. Das deutsche Unternehmen besitzt in der Schweiz Ochsner Sport, Ochsner Shoes, Dosenbach und Snipes. Mehr anzeigen

Melectronics ist verkauft – und bei SportX soll sich eine Lösung abzeichnen. Das berichtet die NZZ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Die deutsche Deichmann-Gruppe soll Interesse zeigen. Ihr gehören in der Schweiz bereits Ochsner Sport, Ochsner Shoes, Dosenbach und die Sneaker-Ladenkette Snipes. Der mit jährlich über 180 Millionen verkauften Paar grösste Schuhverkäufer Europas soll interessiert sein, viele Verkaufsflächen von SportX zu übernehmen.

Bereits besiegelt ist der Verkauf von Melectronics an Media Markt. Der Heimelektronik-Händler wird 20 von 37 Läden übernehmen. Damit geht immerhin in mehr als der Hälfte der Geschäfte von Melectronics der Verkauf von Fernsehern, Computern und weiterer Haushaltselektronik weiter.

17 Läden hingegen müssen neu bespielt werden – oder sie bleiben leer. Die Leere könnte sich auch in den Einkaufszentren ausbreiten, die der Migros gehören, und in denen bisher Tochter-Unternehmen einen wesentlichen Teil der Verkaufsfläche belegt haben. Läden wie Do it + Garden oder Micasa brauchen viel Platz und würden dementsprechend grosse Lücken offen lassen, wenn sie nicht ersetzt würden.

Migros macht Platz für deutsche Ladenketten

Andere Möbelhäuser in der Schweiz reissen sich nicht um die Migros-Töchter, schreibt die NZZ. Ikea könnte höchstens an weiteren kleinen Läden interessiert sein, wie sie sie vermehrt auch führt. Konkurrent Coop sei mit Jumbo nicht erpicht, sich Platz in Migros-Malls zu sichern.

Halbleere Migros-Einkaufszentren seien dennoch nicht zu erwarten, zitiert die NZZ den Shoppingcenter-Experten Marcel Stoffel: Es gebe Unternehmen, die in die Schweiz expandieren oder ihr Netz ausbauen wollen – wie die Drogerie-Ketten Rossmann und Müller. Auch der Discount-Supermarkt Action hat vor kurzem seine erste Filiale in der Schweiz eröffnet.

Sollte Migros die frei werdenden Flächen tatsächlich in ihren Shoppingcentern tatsächlich an Dritte vermieten können, würde sie vermutlich sogar Mehreinnahmen aus ihrem Immobilien-Portfolio ziehen. Dies, weil die Migros-Töchter relativ tiefe Mieten verrechneten – die zudem aus der eigenen Tasche stammten.

Grosses Interesse an Läden im Glattzentrum

Das Interesse an Verkaufsflächen unter dem Migros-Dach bestätigt der Leiter des Glattzentrums, der umsatzstärksten Mall der Schweiz. Seit die Migros die Restrukturierung bekannt gegeben habe, würden sie mit Anfragen überhäuft, gibt er der NZZ zu Protokoll.

Allerdings könne er die Flächen nicht selber vermieten. Dies tue die Migros Supermarkt AG, der das Glattzentrum gehört. Weder der Migros-Genossenschaftsbund noch einzelne Genossenschaften erklären in der NZZ, was sie mit frei werdenden Flächen in ihren Shoppingcentern planen.