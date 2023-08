Keller-Sutter: «Anstand kann man nicht regulieren»

9.16 Uhr

Also, die Einsichtnahme sei Sache der Finma und nicht die des Bundes, erklärt die Finanzministerin auf die Frage eines Journalisten. Mit dem Garantieverzicht sei es jetzt so, dass die UBS freiwillig den Bund informiere über den Zustand des Garantievertrages. Der Bund habe keinen Einblick in die Bücher der UBS. Aber die Finma selbstverständlich schon, so Keller-Sutter.