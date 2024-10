In einer Coop-Filiale backen Mitarbeitende grosse und kleine Brötchen, die nach starken Regenfällen im Frühling und Sommer teurer werden. (Archivbild) Bild: Keystone/Gaetan Bally

Anhaltende Niederschläge im Frühjahr und Sommer haben zu Ernteausfällen bei Weizen und anderen Brotgetreiden geführt. Das treibt die Preise. Coop verlangt bereits mehr, Bäcker zögern noch. Sie fürchten, ihre Kunden zu verlieren.

Die Migros sei derzeit noch am Rechnen. Der Basler Detailhändler Coop warnte aber bereits vor Preisanpassungen auf Klein- und Grossbrote und habe die Preise erhöht – und zwar um 4,5 bis 9,1 Prozent.

Die Zeitung rechnet vor: Der Preis für Halbweissbrot (1kg) der Billiglinie Prix Garantie steige um 20 Rappen auf 2.60 Franken, das Naturaplan Bio-Landbrötli kostet mit 1.30 Franken 10 Rappen mehr als bisher, das Parisette (100g) verteuert sich ebenfalls um 10 Rappen auf 1.20 Franken.

Branchenorganisation schlägt Alarm

Die Branchenorganisation Swiss Granum für Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen schlage Alarm, berichtet die Zeitung. Granum-Vizedirektor Thomas Weisflog schätze, dass die Erntemenge für Schweizer Brotweizen und Gerste dieses Jahr um ein Drittel tiefer liege als im Vorjahr.

Als Gründe nannte die Organisation ««aussergewöhnliche Witterung im Frühling und Sommer», also viel Regen und die im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Jahre deutlich geringere Sonnenscheindauer.

Starker Regen beschädigt Weizenfelder in Fläsch.

Lorenz Hirt vom Dachverband Schweizerischer Müller bezeichnet die Ernte 2024 demnach als «miserabel». Nun müssten auch die Mitglieder des Verbands der Bäcker und Konditoren an der Preisschraube drehen berichtet der «Blick». Allerdings könnten die Bäckereien-Confiserien die Preiserhöhungen nicht mehr an ihre Kundschaft weitergeben, warnte Bäckermeister Manfred Hasler aus Schönbühl-Urtenen BE, da sie sonst Gefahr liefen, einen Teil der Kundschaft zu verlieren.

Weniger Brotgetreide und Mehrkosten in Landwirtschaft

Die Detailhändler und Bäcker machen Ernteausfälle beim Brotgetreide, insbesondere Weizen, und Mehrkosten in der landwirtschaftlichen Produktion für die gestiegenen Preise verantwortlich.