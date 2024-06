Die Polizei informierte am Nachmittag. (Symbolbild) sda

In Basel ist am Freitag ein Kind von einem Lastwagen überrollt worden. Es verstarb noch vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag kurz nach 12 Uhr kam es an der Verzweigung Elsässerstrasse/Hüningerstrasse zu einem Verkehrsunfall.

Ein Kind wurde im Bereich des Fussgängerstreifens von einem Lastwagen erfasst.

Es erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Mehr anzeigen

Am Freitag kurz nach 12 Uhr kam es an der Verzweigung Elsässerstrasse/Hüningerstrasse zu einem Verkehrsunfall. Ein Kind wurde im Bereich des Fussgängerstreifens von einem Lastwagen erfasst. Es erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überquerte das Kind die Hüningerstrasse im Bereich des Fussgängerstreifens. Dabei wurde es von einem Lastwagen erfasst und überrollt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Unfallaufnahme ist noch im Gange. Daher ist die Elsässer- und Hüningerstrasse für den motorisierten Individual- und Tramverkehr nach wie vor gesperrt. Der Tramverkehr musste umgeleitet werden.