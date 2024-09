Wer die Jucker Farm dieses Jahr besuchen möchte, muss ein Ticket kaufen. Bild: Keystone

Tausende Kürbis-Begeisterte pilgern wieder im September zur Jucker Farm in Seegräben ZH, um die Kürbisausstellung des Zürcher Oberländer Bauernhofs zu begutachten. Wegen dem Ansturm gilt neu Ticketpflicht.

Die Anwohner*innen von Seegräben ZH haben genug: Jedes Jahr verstopfen Kürbis-Fans mit ihren Autos die Strassen und Zufahrtswege rund um die Jucker Farm.

Also musste eine Lösung her: Im April hat die Jucker Farm zusammen mit der Gemeinde bekannt gegeben, dass die Ausstellungsdauer neu auf vier statt acht Wochen verkürzt und ein Ticketsystem eingeführt wird. Bis zu 20 Franken soll ein Eintritt kosten. Für die Preiserhöhung erntet der Hof Kritik: bisher war die Ausstellung gratis.

Neue Regeln verursachen Mehrkosten

Am Montag hat die Farm die Preise nun wieder nach unten angepasst: Kaufst du vor dem Ausstellungsstart am 21. September ein Ticket, kostet es dich 10 Franken. Danach musst du im Onlineverkauf für den Eintritt am Wochenende 12 Franken bezahlen und an der Tageskasse vor Ort 15 Franken. Während der Woche kostet der Einlass online 10 Franken, vor Ort 12 Franken.

«Der Grund, warum die Tickets etwas kosten, ist schlicht, damit wir unsere höheren Kosten decken und die Umsatzeinbussen verringern können, die durch die zeitliche Limitierung entsteht», schreibt die Jucker Farm am Montag in einer Mitteilung. Zusätzliche Kosten kommen auch beim Personal dazu, das den Einlass kontrollieren muss und beim Bus, den die Jucker Farm selber organisieren muss, der unter der Woche fährt, um den Verkehr in Seegräben zu minimieren.

Influencer*innen haben Ansturm verstärkt

«Für die Preissenkung haben wir bisher eher positive Rückmeldungen erhalten», erzählt Nadine Gloor, Marketing- und Kommunikationschefin der Jucker Farm blue News. Weiter sagt sie: «In den letzten zwei bis drei Jahren ist die Anzahl Besucherinnen und Besucher stark gestiegen. Ein Grund dafür sind auch die sozialen Medien.»

Viele Influencer*innen besuchen die Ausstellung und verbreiten die Bilder dann auf ihren Kanälen. «Das zieht viele Menschen an», so Gloor. Auch Berühmtheiten wie Adele, Pink und Roger Federer waren schon zu Besuch auf der Farm und posteten Bilder davon.

Auch für die Jucker Farm sei das Ticketsystem und der Bus eine Umstellung: «Wir behandeln es wie ein Pilotprojekt», so Gloor. Ob die Preise nächstes Jahr dieselben sind, kann Gloor zurzeit nicht sagen: «Nach der Saison werden wir mit der Gemeinde das Gespräch suchen und uns über das weitere Vorgehen austauschen.»