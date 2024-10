Am 3. Mai 2007 verschwand die damals Dreijährige Maddie McCann aus einem Ferienappartement im portugiesischen Praia da Luz. Luis Forra/LUSA/epa/dpa

Der deutsche Verdächtige im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine «Maddie» McCann ist in einem Prozess wegen anderer Vorwürfe freigesprochen worden.

Das Landgericht im niedersächsischen Braunschweig verhängte am Dienstag gegen den 47-jährigen Christian B. keine Strafe. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm mehrere Sexualverbrechen an Frauen und Kindern in Portugal vorgeworfen.

