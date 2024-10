Sean «Diddy» Combs: 120 weitere mutmassliche Opfer?

New York/Houston, 02.10.2024: MISSBRAUCH, DROHUNGEN, SEX-PARTYS: Sean «Diddy» Combs ist mit schweren Anschuldigungen konfrontiert COMBS PLÄDIERT AUF NICHT SCHULDIG Der Rapper weist sie zurück und will freikommen, doch jetzt melden sich 120 weitere mutmassliche Opfer ANWALTSKANZLEI IN HOUSTON: Man vertrete 120 Menschen – 60 Frauen und 60 Männer – mit Vorwürfen gegen Combs Zu den Anschuldigungen gehören unter anderem sexuelle Übergriffe und Misshandlungen, auch von Minderjährigen «PUFF DADDY», «P. DIDDY», «DIDDY» Seit rund zwei Wochen sitzt er wegen Sexhandel und organisierte Kriminalität in Untersuchungshaft

