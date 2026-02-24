Die Kantonspolizei Zürich hat im Zürcher Weinland vier Verhaftungen durchgeführt. Symbolbild: Keystone

Nach Angriffen auf junge Männer hat die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Samstag im Bezirk Andelfingen vier jugendliche Tatverdächtige festgenommen.

Am späten Freitagabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, wonach eine Gruppe junger Männer von drei bis vier Tätern tätlich angegriffen und verletzt worden sei. Vor Ort trafen die Beamten dann auf vier verletzte junge Männer, wie es in einer Mitteilung heisst.

Einer der Verletzten musste demnach mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Die anderen drei Männer begaben sich selbstständig in medizinische Kontrollen.

Im Rahmen der Fahndung erkannten Polizisten noch in der Nacht auf Samstag zwei jugendliche Tatverdächtige und nahmen diese fest. Sie wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeistation gebracht. Die Ermittlungen führten am Folgetag zur Verhaftung von zwei weiteren Jugendlichen. Im Verlauf des Sonntags meldeten sich weitere Geschädigte, die ebenfalls von der Gruppierung angegriffen worden seien.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Schweizer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Drei von ihnen wurden der Jugendanwaltschaft zugeführt. Der vierte Jugendliche wurde nach den polizeilichen Befragungen aus dem Gewahrsam entlassen.