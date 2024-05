Die Autobahn A2 im Kanton Uri ist bereits an den Ostertagen überlastet gewesen. (Archivaufnahme) sda

Auffahrt steht an – und damit auch lange Blechlawinen vor dem Gotthard und überlastete Züge Richtung Süden. Die Geschehnisse im Ticker.

blue News Redaktion Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auffahrt 2024 steht vor der Tür.

Viele Personen nutzen das lange Wochenende für eine Reise in den Süden.

Es werden lange Staus und überlastete Züge Richtung Süden erwartet.

11.07 Uhr SBB warnen: «Keine freien Sitzplätze» Laut den SBB sind gewisse Züge Richtung Süden am Donnerstag komplett ausgebucht. Entsprechende Hinweise sind im Online-Fahrplan aufgeschaltet. Eine Sprecherin bestätigt auf Anfrage von blue News: Ausgebucht heisst tatsächlich auch ausgebucht. «Bei den internationalen Zügen (EuroCity) werden jeweils alle Sitzplätze zur Reservation freigegeben. Wenn im Online-Fahrplan die Meldung erscheint, dass der Zug ausgebucht ist, gibt es keine freien Sitzplätze mehr und die Reisenden werden gebeten, eine andere Verbindung zu nutzen.» Wer in die entsprechend markierten Züge einsteigt, muss also unter Umständen mehrere Stunden stehen – oder sogar wieder aussteigen. Denn: «Die Belegung darf eine gewisse Anzahl Stehplätze pro Wagen nicht übersteigen», heisst es bei den SBB. Eine Evakuation müsse jederzeit möglich sein. «Wenn sich zu viele Reisende im Zug befinden, kann der/die Chef:in Kundenbegleitung Passagiere bitten, den Zug zu verlassen.» Ansonsten darf der Zug nicht weiterfahren. «Keine freien Plätze» SBB warnen vor ausgebuchten Verbindungen Richtung Süden

10.46 Uhr Spitzenwert von 2023 bereits geknackt #A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 8, 2024 Der Stau vor dem Gotthard wächst immer weiter. Waren es um kurz nach 10 Uhr noch 5 Kilometer Stau, ist um 10.46 Uhr bereits die 10-Kilometer-Marke und damit der Spitzenwert von 2023 erreicht.

10.37 Uhr Stau wächst rapide Mittlerweile staut sich der Verkehr vor dem Nordportal bereits auf 8 Kilometern. Reisende müssen mit einer Wartezeit von rund 1,5 Stunden rechnen, schreibt der TCS. Im vergangenen Jahr lag der Spitzenwert bei rund 10 Kilometern.

10.03 Uhr Schon 5 Kilometer Stau vor dem Gotthard Auf der Autobahn A2 Richtung Tessin ist der Auffahrtsverkehr angerollt. Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels in Göschenen UR hat sich am Mittwochmorgen rasch ein längerer Stau gebildet. Um 9 Uhr meldete der Touring Club Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X einen Stau von einem Kilometer, 45 Minuten später war die Kolonne schon vier Kilometer lang. Mittlerweile staut sich der Verkehr auf 5 Kilometer. Die Polizei sperrte darauf die Einfahrten Wassen und Göschenen, um den Ausweichverkehr durch die Dörfer zu unterbinden. Der Stau vor Auffahrt kommt nicht unerwartet. Viele wollen den arbeitsfreien Donnerstag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Der TCS ging in seiner Prognose davon aus, dass sich die Verkehrslage gegen Freitagabend beruhigen werde. Der Rückreiseverkehr wird demnach für Sonntag erwartet. Mehr anzeigen

Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke und Sonne satt. Das Wetter wird pünktlich zu Auffahrt so richtig sommerlich. Das schreiben die Meteorologen von «Meteonews» in einer Mitteilung. Während es am Dienstag und Mittwoch noch mehrheitlich nass ist und die Temperaturen im Norden nicht über die 20-Grad-Marke hinauskommen, wird es am Donnerstag pünktlich zu Auffahrt deutlich wärmer.

Im Süden erreichen die Temperaturen rund 23 Grad. Trotz leicht kühleren Bedingungen dürfte es erneut tausende Menschen über Auffahrt in den Süden ziehen. Wie jedes Jahr wird das erhöhte Verkehrsaufkommen einige Staustunden mit sich bringen – wenn auch etwas weniger als an den Osterfeiertagen. Die genaue Stauprognose des TCS gibt es hier.

Auch die SBB erwarten einen Grossansturm. Sie stellen über Auffahrt 61 Extrazüge Richtung Süden bereit, um die Menschenmassen zu bewältigen. Insgesamt bieten die SBB mehr als 52'000 zusätzliche Sitzplätze an Auffahrt an.