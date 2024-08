Schweizer Professor überlebt Kopfschuss nach Überfall

Der Täter wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. (Symbolbild) IMAGO/TheNews2

Ein Schweizer Professor ist in Brasilien angeschossen worden. Er wurde dabei schwer verletzt.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer Professor ist in Brasilien angeschossen worden.

Der Mann erlitt einen Kopfschuss.

Er wurde dabei schwer verletzt. Mehr anzeigen

Ein Schweizer Tourist aus Lausanne wurde am vergangenen Donnerstag in der brasilianischen Stadt Salvador (Bahia) bei einem versuchten Raubüberfall schwer verletzt.

Der Angreifer schoss dem Professor in den Kopf, als dieser zusammen mit seiner Frau in einem Auto nahe einem Strand unterwegs war, berichtet das Nachrichtenportal «G1». Die Tat ereignete sich am letzten Tag ihrer Ferien.

Der Mann wurde sofort in ein privates Spital gebracht und dort auf der Intensivstation behandelt. Glücklicherweise konnte er diese inzwischen verlassen, obwohl die Verletzungen schwer waren. Seine Frau, eine Brasilianerin, blieb bei dem Überfall unverletzt.

Schusswaffe und Messer sichergestellt

Der Täter, ein 27-jähriger Mann, hatte kurz vor dem Angriff auf das Ehepaar bereits eine Apotheke überfallen. Nach diesem Überfall versuchte er zu fliehen, wurde jedoch durch Überwachungsaufnahmen und Zeugenaussagen identifiziert und von der Polizei aufgespürt.

Bei der versuchten Festnahme kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der Räuber schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Spital gebracht, wo er kurz darauf verstarb.

Bei dem Täter wurden eine Schusswaffe und zwei Messer sichergestellt. Er trug eine elektronische Fussfessel, was darauf hinweist, dass er bereits wegen einer Straftat verurteilt worden war. Die genauen Umstände seiner vorherigen Strafe sind jedoch nicht bekannt.