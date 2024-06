Gemäss einer Datenerhebung ist Italien das beliebteste Reiseziel von Herr und Frau Schweizer. Im Bild der Strand von Is Arutas an der Westküste Sardiniens. Bild: Keystone

Italien, Frankreich und Spanien sind die beliebtesten Sommerferien-Destinationen von Schweizer*innen. Das Budget dafür beträgt diesen Sommer hierzulande durchschnittlich über 4000 Franken.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das durchschnittliche Budget der Schweizer Haushalte für die Sommerferien 2024 beträgt 4041 Franken.

Das ist ein europäischer Spitzenwert.

Im Schnitt planen die Schweizer*innen dieses Jahr rund 16 bis 17 Tage lang zu verreisen. Mehr anzeigen

Niemand in Europa gibt für die Sommerferien mehr Geld aus als die Menschen in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt eine Datenerhebung des Vergleichsportals «Hellosafe».

4041 Franken beträgt demnach in diesem Jahr das durchschnittliche Sommerferien-Budget von Schweizer Haushalten. In Frankreich sind es 2119 Franken, in Belgien 2758 Franken und im europäischen Durchschnitt 2465 Franken.

Vor zwei Jahren gaben Schweizer Haushalte noch 2912 Franken für die Sommerferien aus. Schon damals war das Budget aber höher als in Frankreich (1820 Franken) und in Belgien (2307 Franken).

Als Gründe gibt «Hellosafe» die bessere Wirtschaftslage in der Schweiz sowie eine höhere Priorisierung von Freizeit und Reisen im Vergleich mit den weiteren europäischen Ländern an.

Italien ist das beliebteste Reiseziel

Das höhere Ferienbudget spiegelt sich gemäss der Auswertung auch in der Dauer der geplanten Aufenthalte wider. Während der Durchschnitt der Europäer*innen zwei Wochen Urlaub plant, werden die Schweizer Feriengäste im Schnitt 16 bis 17 Tage verreisen.

Bei der Wahl der Ausland-Reiseziele von Schweizer*innen sind besonders Nachbarländer populär: 26 Prozent planen Ferien in Italien, 17 Prozent reisen nach Frankreich und 16 Prozent wollen nach Spanien.

Im Inland planen gemäss der Auswertung nur 18 Prozent der Menschen in der Schweiz Ferien. Das ist der niedrigste Wert in Europa.

Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, geben 52 Prozent der Schweizer an, für ihre Sommerferien eine Reiseversicherung abschliessen zu wollen. «Um beruhigt verreisen zu können», wie «Hellosafe» schreibt.

