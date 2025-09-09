  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Senkung um vier Prozent So viel sparen Schweizer Haushalte 2026 beim Strom

Dominik Müller

9.9.2025

In der Schweiz fällt die Stromrechnung 2026 in den meisten Gemeinden tiefer aus.
In der Schweiz fällt die Stromrechnung 2026 in den meisten Gemeinden tiefer aus.
Keystone/

Schweizer Haushalte dürfen 2026 mit einer kleinen finanziellen Entlastung rechnen. Die Strompreise in der Grundversorgung sinken laut ElCom im Schnitt um vier Prozent.

Dominik Müller

09.09.2025, 11:00

09.09.2025, 11:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Strompreise in der Schweizer Grundversorgung sinken 2026 im Durchschnitt um rund vier Prozent.
  • Ein typischer Haushalt zahlt 2026 etwa 27,7 Rappen pro Kilowattstunde und spart dadurch rund 58 Franken im Jahr.
  • Hauptgrund für die Preissenkung sind gesunkene Energiepreise und das Auslaufen teurer Beschaffungsverträge aus den Jahren 2022 und 2023.
Mehr anzeigen

Die Strompreise in der Schweiz sinken 2026 in der Grundversorgung für Haushalte im Mittel um rund vier Prozent. Dies geht aus den Berechnungen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom hervor.

Ein typischer Haushalt bezahlt im kommenden Jahr demnach 27,7 Rappen pro Kilowattstunde, wie die ElCom am Dienstag mitteilt. Die Stromrechnung kostet für einen Durchschnittshausalt damit im nächsten Jahr 58 Franken weniger als 2025. Die Senkung um 1,3 Rappen pro Kilowattstunde gegenüber dem Vorjahr sei auf tiefere Energiepreise zurückzuführen.

Im vergangenen Jahr hatte die Elektrizitätskommission allerdings noch eine mittlere Senkung der Strompreise für 2025 um zehn Prozent vorausgesagt.

Dass die Gesamttarife 2026 im Mittel leicht sinken, sei im Wesentlichen auf tiefere Energiepreise zurückzuführen, heisst es von der ElCom. So dürften Beschaffungsverträge, die in den Jahren 2022 und 2023 noch mit ausserordentlich hohen Preisen abgeschlossen wurden, vielerorts auslaufen.

Meistgelesen

Stromrechnung 2026 – diese Karte zeigt, ob du sparst oder draufzahlst
Diese zwei Szenarien drohen der Schweiz, wenn die Pharmaindustrie abwandert
Senioren stehen für Rentenzahlung an – Putins Rakete tötet sie
In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang
Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi