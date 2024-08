SP-Nationalrat David Roth will, dass die Stadt Luzern gegen das Phänomen Massentourismus vorgeht. Keystone

Der Luzerner SP-Nationalrat David Roth findet, dass seine Stadt unter dem Massentourismus leidet. Um dem entgegenzuwirken, fordert er ungewöhnliche Massnahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einer Kolumne bringt SP-Nationalrat David Roth mehrere Vorschläge, was die Stadt Luzern gegen Massentourismus unternehmen könne.

Unter anderem fordert er ein Verbot von Rollkoffern auf Pflastersteinen.

Zudem sollen keine neuen Hotels mehr gebaut werden dürfen. Mehr anzeigen

In Mallorca und weiteren Ferienzielen protestieren Einheimische gegen die Folgen des Massentourismus. Auch in Luzern wird die Touristenflut immer wieder heiss diskutiert. SP-Nationalrat David Roth macht nun mit einer Forderung in seiner Kolumne im Onlineportal «Zentralplus» Schlagzeilen.

«Die Tourismusindustrie verkauft das Schöne – und zerstört es dabei zusehends», schreibt Roth. Sein Lösungsansatz: Die Stadt Luzern soll ein Rollkoffer-Verbot auf Pflastersteinen erlassen.

Es sei eine unglaubliche Unsitte, dass Menschen ganze Strassenzüge, ihre Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle anderen Anwesenden beschallen, begründet Roth sein Anliegen. Die Touristen würden dies tun, «weil sie ihre eigene Faulheit, ihren Koffer zu tragen, höher gewichten als das Bedürfnis aller anderen, die Umgebung zu geniessen oder auch nur miteinander zu sprechen».

Weitere Massnahmenvorschläge

David Roth bringt noch weitere Vorschläge vor, um dem Massentourismus entgegenzuwirken. So soll in Luzern nur noch ein Hotel gebaut werden dürfen, wenn gleichzeitig ein anderes oder dasselbe abgerissen wird. Auch die Regulierung des Buchungsportals Airbnb müsse strenger werden: Nur selbst genutzte Privaträume sollen an Touristen vermietet werden dürfen.

Um die Zahl der Touristen «auf ein gesundes Mass zu reduzieren», will Roth die Zahl der Übernachtungen zudem auf eine Million begrenzen und den Zugang für Reisecars beschränken.

