Sustenpass-Strasse gesperrt

Im Bild: das Gebiet Sustenbrüggli unterhalb des Sustenpasses im Kanton Uri. Archivbild: Keystone

Der Sustenpass ist zwischen Wassen UR und Innertkirchen BE nach einem Steinschlag aus Sicherheitsgründen gesperrt. Am 7. August soll die Lage neu bewertet werden.

Die bei Touristen beliebte Strasse über den Sustenpass zwischen Wassen UR und Innertkirchen BE ist nach einem Steinschlag aus Sicherheitsgründen bis mindestens am Montag gesperrt. Am Vortag waren rund sechs bis acht Kubikmeter Gestein auf die Strasse niedergegangen.

Der Steinschlag ereignete sich im Gebiet Sustenbrüggli rund zwei Kilometer unterhalb der Passhöhe, wie Stefan Simmen, Pikettoffizier der Urner Kantonspolizei, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag auf Anfrage sagte. Weil ein weiterer Felsblock abstürzen könnte und zudem Regen angesagt war, wurde die Strasse geschlossen.

Am morgigen Montag soll die Situation laut der Polizei neu beurteilt und der Felsblock entfernt werden. Auf der Urner Seite des Passes ist die Strasse bis zum Sustenbrüggli offen, auf der Berner Seite bis zur Passhöhe.

Der Sustenpass verbindet den Kanton Uri mit dem Kanton Bern. Die Passstrasse ist rund 45 Kilometer lang. Sie ist vor allem bei Touristen beliebt und in der Regel von Juni bis Oktober geöffnet. Bis im Herbst finden beim Sustenbrüggli Bauarbeiten statt.

SDA/phi