Schlosskey

Na ja, jetzt mal ganz sachlich... Ich habe einige Boeing Aktien. Aber es steht schon fest, dass es keine Zufälle sind, dass die unterschiedlichen Maschinen von Boeing ziemliche Probleme hatten. Wir dürfen auch die Toten nicht vergessen in der "Max" ... Boeing hat etwas gemacht, was man in dieser Luftfahrzeugindustrie einfach nicht darf: Druck aufsetzen, die Entwicklung oder den Zusammenbau "abkürzen", indem wichtige Schritte ausgelassen werden, nicht nach Checkliste vorgegangen wird etc. Das kann sich auch für einen Flugzeugbauer "tödlich" auswirken. Ich bin überzeugt Freunde, dass ihr alle hofft, dass die zur guten Boeing Sicherheit zurückkehren. Gleich in was fliegen, Hauptsache sicher!