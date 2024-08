Die Stadtpolizei hat einen Mann verhaftet. (Symbolbild) sda

Am Samstagabend hat die Stadtpolizei Zürich in einer Wohnung in Zürich eine leblose Frau gefunden. Ein tatverdächtiger Mann ist verhaftet worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr kontrollierten Stadtpolizisten aufgrund von eingegangenen Meldungen eine Wohnung im Kreis 6. Bei der Kontrolle stellten sie eine leblose 38-jährige Dominikanerin fest, die Anzeichen von Gewalteinwirkungen aufwies. Die eingeleiteten Ermittlungen der Stadt- und Kantonspolizei Zürich führten zu einem tatverdächtigen 23-jährigen Schweizer.

Der Tatverdächtige konnte am Montag durch die Kantonspolizei Zürich in der Stadt Zürich, Kreis 4 verhaftet werden. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität zugeführt, diese hat ein Strafverfahren wegen Verdachts auf vorsätzliche Tötung eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht am Dienstag Untersuchungshaft für den Beschuldigten beantragt. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei führen die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen.

Für die Spurensicherung stand das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.