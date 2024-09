Die Zuger Polizei leitete eine Grossfahndung ein. (Symbolbild) Keystone

Zunächst fesseln Tresorräuber eine Jugendliche an ihrem Wohnort, dann fahren sie auf der Flucht einen Polizisten an. Nun läuft eine Grossfahndung.

Mehrere Männer haben in Zug eine Jugendliche an ihrem Wohnort gefesselt und dann aus der Wohnung einen Tresor gestohlen. Auf ihrer Flucht fuhren sie mit einem Lieferwagen einen Polizisten an.

Wie die Strafuntersuchungsbehörden am Dienstag mitteilten, verübten die unbekannten Täter den Raubüberfall am Montagnachmittag in Oberwil bei Zug. Sie überfielen die 15-Jährige an ihrem Wohnort und fesselten sie. Dann trugen sie einen Tresor, in dem nach ersten Ermittlungen Schmuckgegenstände verwahrt wurden, aus der Wohnung und luden diesen in einen Lieferwagen, der vor dem Haus stand.

Ein Polizist habe die Szene beobachtet und sich zu erkennen gegeben, teilten die Strafuntersuchungsbehörden mit. Die Täter seien darauf mit hohem Tempo davongefahren und hätten dabei den Polizisten angefahren.

Der Polizist wurde bei der Kollision verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Jugendliche sei körperlich unversehrt geblieben, teilten die Strafuntersuchungsbehörden mit.

Die Zuger Polizei leitete eine Grossfahndung ein. Am Dienstagnachmittag waren gemäss der Mitteilung die Täter noch nicht gefasst. Der Hintergrund der Tat und der genaue Tatablauf sind Gegenstand der Ermittlungen, wie es weiter hiess.

