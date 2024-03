Vermisster Skitourengänger stirbt im Spital

In St. Antönien ist ein seit Montag vermisster Skitourengänger aus Österreich gefunden worden. Der Mann verstarb im Spital. Kantonspolizei Graubünden

Seit Montagmorgen wurde in Österreich ein Skitourengänger vermisst. Gestern ist er auf einer Hochebene in St. Antönien GR stark unterkühlt gefunden worden. Die Rettung kam zu spät.

Ein Rettungshelikopter brachte den Mann ins Spital, wo er kurz darauf verstarb.

Ein 62-jähriger Österreicher startete am Sonntag in Gargellen AT eine Skitour zum St. Antönier Joch. Am Montagmorgen hatte er letztmals telefonischen Kontakt mit einer Angehörigen, welcher jedoch nach kurzer Zeit abrupt beendet worden war. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mit.

Versuche, den Mann telefonisch zu erreichen, seien erfolglos geblieben. Aus diesem Grund wurde gegen Montagmittag eine grossangelegte, länderübergreifende Suchaktion gestartet.

Am Dienstagmorgen wurde der Vermisste auf einer Hochebene von gut 2450 Meter über Meer am Fusse der Plattenflue auf Schweizer Gebiet gefunden. Ein Rega-Helikopter habe ihn unter ständiger Reanimation ins Universitätsspital Zürich geflogen. Dort konnte jedoch nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

An der Suchaktion beteiligt waren mehrere Personen des Österreichischen Bergrettungsdienstes und des Schweizer Alpenclubs SAC, ein Österreichischer sowie zwei Schweizer Rettungshelikopter, mehrere Alpinpolizisten der Landespolizeidirektion Vorarlberg und der Kantonspolizei Graubünden sowie weitere Einsatzkräfte beider Polizeikorps.