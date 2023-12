Vor Weihnachten wird es stürmisch

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 20.12.2023

Wind, Schnee, Regen – der Bund gibt für viele Regionen der Schweiz Wetterwarnungen für die kommenden Tage. Ab morgen soll es stürmisch werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund warnt vor starkem Wind ab Donnerstag. Vor allem in den Bergen kann es zu Orkanböen mit bis zu 180 km/h kommen.

Seinen Höhepunkt erreicht der Wind am Freitag.

Ausserdem sind ergiebige Niederschläge zu erwarten.

Auf der Alpennordseite fällt zwischen Donnerstag und Sonntag immer wieder Regen. Es ist eine ergiebige Menge Niederschlag zu erwarten. Aber auch Schnee soll es geben – was uns hellhörig werden lässt: Gibt es doch noch Chancen auf weisse Weihnachten?

Die Tage vor Weihnachten werden windig und regnerisch. Der Bund warnt vor starkem Sturm. Keystone

Die Schneefallgrenze liegt am Freitag bei 1200 bis 1400 Meter und in den inneren Alpentälern bei 700 bis 1100 Meter. Am Samstag tut sich hier was und die Schneefallgrenze fällt auf 900 bis 1300 Meter. In den inneren Alpentälern kann es gar bis zum Talboden schneien.

Starke Winde – vor allem in den Bergen

Weil am Donnerstag der Jetstream über der Schweiz zu liegen kommt, werden wir hierzulande von einer stürmischen, nordwestlichen Höhenströmung heimgesucht. Dies hat zur Folge, dass ein starker Sturm zu erwarten ist. Im Flachland sollen Winde zwischen 70 und 100 km/h übers Land fegen. In den Bergen wütet der Sturm sogar noch stärker und die Böen können eine Geschwindigkeit von bis zu 180 km/h erreichen.

In erhöhten Lagen ist auch am 24. Dezember anfangs noch mit kräftigen West- bis Nordwestwind zu rechnen, danach lässt der Wind langsam nach. Aber auch in der nächsten Woche ist mit wechselhaftem Westwindwetter und zeitweise Niederschlag zu rechnen.

