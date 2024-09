So spült deine Abwaschmaschine wieder perfekt sauber

Oft vernachlässigt: Die Reinigung und Pflege der Abwaschmaschine. (Symbolbild) Bild: sda

Die Abwaschmaschine sorgt täglich für strahlendes Geschirr, doch auch sie braucht ab und zu eine Reinigung. Warum das wichtig ist und wie du sie schnell und effektiv säuberst.

Viele vergessen, dass auch die Abwaschmaschine regelmässig gepflegt werden muss, ähnlich wie die Waschmaschine. Wenn dein Geschirr nicht mehr sauber wird oder spätestens etwa alle zwei bis drei Monate, solltest du laut Expert:innen die Reinigung angehen.

Wir zeigen dir die besten Tipps, um deine Abwaschmaschine wieder in Schuss zu bringen.

Kalk effektiv entfernen

Die Sprüharme der Abwaschmaschine lassen sich einfach mit Wasser und Essig entkalken. Bild: IMAGO/Lobeca

Kalkablagerungen können nicht nur die Optik beeinträchtigen, sondern auch die Leistungsfähigkeit deiner Abwaschmaschine reduzieren. Hersteller empfehlen, die Maschine regelmässig zu entkalken. Das geht auch ohne teure Spezialprodukte.

Beginne damit, Ablagerungen an der Tür und in den Ecken mit einem Tuch und etwas Reinigungsmittel zu beseitigen. Die Sprüharme lassen sich meist leicht abnehmen und in einer Mischung aus Wasser und Essig entkalken.

Um die gesamte Maschine mit Essig zu reinigen, starte ein Programm bei mindestens 60 Grad. Sobald die Maschine heiss ist, giesse eine Tasse Essig hinein, schalte das Gerät aus und lasse den Essig eine Stunde einwirken. Danach startest du das 60-Grad-Programm erneut und lässt es komplett durchlaufen.

Alternativ kannst du auch vier Esslöffel Backpulver oder Natron in die Maschinenwanne streuen und einen Waschgang starten.

Essensreste beseitigen

Der Geschirrspülfilter sollte regelmässig von Essensresten und Schmutz gereinigt werden. Bild: IMAGO/Zoonar

Der Filter deiner Spülmaschine fängt grössere Essensreste auf. Wenn die Maschine unangenehm riecht, ist oft ein verschmutzter Filter die Ursache. Nimm den Filter heraus und spüle ihn gründlich unter fliessendem Wasser ab – so verschwinden Gerüche schnell.

Sauberkeit in den Ecken

In den Gummidichtungen der Abwaschmaschine können sich Essensreste ansammeln und Schimmelpilze bilden. Bild: imago stock&people

In den Gummidichtungen der Abwaschmaschine sammeln sich nicht nur Essensreste, sondern auch Schimmel und andere Ablagerungen. Um das zu verhindern, solltest du die Dichtungen regelmässig mit einem Tuch abwischen.

Mit Essig für Frische sorgen

Eine Schüssel Essig sorgt für Frische und Sauberkeit in der Abwaschmaschine. Bild: IMAGO/BSIP

Der Entkalkungswaschgang unter Punkt 1 sollte bereits dafür gesorgt haben, dass deine Schubladen und Besteckkörbe sauber sind. Falls noch fettige Rückstände vorhanden sind oder unangenehme Gerüche auftreten, kannst du zusätzlich eine Schüssel mit weissem Essig in die obere Schublade stellen und ein Intensivprogramm ohne weiteres Geschirr laufen lassen. Das sorgt für frische Schubladen und einwandfreie Sauberkeit in deinem Geschirrspüler.

Fazit

Mit einer regelmässigen Reinigung bleibt deine Abwaschmaschine nicht nur leistungsfähig, sondern sorgt auch dafür, dass dein Geschirr immer blitzblank aus dem Programm kommt. Denn: Nur eine saubere Maschine kann wirklich sauber abwaschen.