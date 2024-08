Italienische Ferieninsel: Sturm versetzt Badegäste in Panik Am Sonntag fegt überraschend ein Sturm über den Strand der süditalienischen Insel San Pietro. Liegestühle und Sonnenschirme fliegen durch die Gegend. Badende flüchten in Deckung. 08.08.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Insel San Pietro vor Tarent treibt ein plötzlich aufziehender Sturm die Badegäste in die Flucht.

Verletzt wurde niemand. Es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Die Fähre zum Festland konnte am Montag nicht verkehren. Mehr anzeigen

Turbulente Szenen spielten sich am Strand in der Nähe des Hafens der süditalienischen Insel San Pietro vor Tarent ab. Liegestühle und Sonnenschirme flogen durch die Luft. Laut italienischen Medien sind sogar Bäume entwurzelt worden. Ein Video zeigt, wie Badegäste panisch fliehen und unter einem Pavillon vor dem Wind und Regen in Deckung gehen.

Durch das Unwetter am 4. August wurden keine Personen verletzt. Allerdings soll der Sachschaden erheblich sein. Die Schiffsverbindung aufs Festland war bis Montag unterbrochen.

Transparenz-Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels stand, es handele sich um die gleichnamige Insel vor Sardinien. Wir haben die entsprechenden Stellen korrigiert und entschuldigen uns für den Fehler.